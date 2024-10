Fernando Valenzuela hizo que los latinos dejaran de odiar a los Dodgers

En el béisbol uno de los equipos más grandes en la historia son Los Angeles Dodgers Dodgers. Han ganado 6 series mundiales de las 24 en las que han participado. Y según la revista Forbes el equipo tiene un valor de 3.300 millones de dólares. Pero cuál es la historia detrás de este gran equipo y como pudo cambiar su historia, la gran leyenda Fernando Valenzuela.

Todo empezó en Brooklyn, Nueva York, cuando los antecesores de los actuales Dodgers, jugaban en la Costa Este de los Estados Unidos. Hasta que en 1957, el propietario de los Walter O’Malley, tomó la controvertida decisión de trasladar al equipo de Brooklyn a Los Ángeles.

La elección de trasladar el equipo todavía resuena en la historia del deporte, pues el Dodger Stadium se empezó a construir en Chávez Ravine, una zona donde antes vivían cientos de familias latinas en las comunidades de Palo Verde, La Loma y Bishop, las cuales fueron desalojadas del lugar. Fue una construcción tan grande que fue capaz de eliminar todo el apoyo del público latino contra los Dodgers.

Cuando empiezan a jugar en Los Ángeles, al equipo le cuesta unos años retomar el ritmo y el que la afición no los apoyara también era un factor. Sin embargo, el equipo descubre a un joven de 20 años, Fernando Valenzuela que no solo se convirtió en una leyenda para el equipo si no que fue capaz de retomar el apoyo de las comunidades latinas a su equipo.

Fernando Valenzuela durante la década de los 80's con los Dodgers de Los Ángeles / Jayne Kamin-Oncea Ampliar

Fernando Valenzuela une a los latinos con los Dodgers

Fue en 1981 cuando Valenzuela debutó como pitcher principal y el que abrió el partido, un juego que fue clave para su éxito, ya que después de su primer partido, le siguieron ocho aperturas sin derrota.

Así, fue como con un comienzo tan bueno, logrando acumular un récord de 8-0, la afición latina empezó con la Fernandomanía, apoyando al joven mexicano y su equipo los Dodgers. La afición mexicana no podía perderse un solo juego de el Toro, lo escuchaban y lo veían desde donde podían. Mientras que el Dodgers Stadium se llenaba con la afición que tanto apoyaba a Valenzuela.

Además de su victoria contra Houston y Montreal, se convierto en la más icónica de las tres que tuvo en estos playoffs fue en el juego 3 de la Serie Mundial contra los Yankees de Nueva York.

Fernando se convierte en una leyenda del Rey de los Deportes al lograr ganar el premio Cy Young y el premio de Novato del Año en una misma campaña.

En cinco aperturas, registró un récord de 3-1 y una efectividad de 2.21 que logró en 40.2 entradas lanzadas, espacio donde permitió 29 hits y 10 carreras, además de negociar 15 bases por bola y recetar 26 chocolates.

De acuerdo con el Portal Oficial de la MLB, Fernando logró lanzar uno de los juegos más memorables y completos en toda la historia del magno evento, al llegar a un conteo de 147 pitcheos con 92 de ellos en zona de strike.

En 9.0 entradas de labor, recibió nueve hits y admitió dos carreras, además de dos jonrones. Sin embargo y más allá de negociar siete bases por bola, se mostró efectivo y con carácter arriba del montículo, al ponchar a siete rivales y dejarles espacio para un porcentaje de solo .206.

Así fue como en tres horas y cuatro minutos, Valenzuela paralizó México y el mundo. Aquel juego tres, los Dodgers lo ganaron por 5-4. Empezando una racha de cuatro triunfos consecutivos que les dio su cuarto anillo de Serie Mundial en toda su historia.

Fernando Valenzuela, el fundador de la Fernandomanía y, quizás, el brazo más confiable de la rotación de una de las franquicias más cotizadas y exigentes del planeta, no solo es una de las grandes leyendas de este deporte sino que también el único personaje que logró regresar al apoyo de los latinos y pasar de ser uno de los equipos más odiados a ser el que hoy todos recuerdan cuando piensan en las grandes ligas.