Nene Beltrán lanza dardo contra Fernando Gago: “No nos valoró, lo mejor fue que se fuera”

El mediocampista de Chivas, Fernando Beltrán habló sobre la reciente salida del entrenador Fernando Gago, quien abandonó al equipo rumbo a la recta final del Apertura 2024 para irse a Boca Juniors.

Desafortunadamente, Gago no salió de la mejor manera de Chivas, por lo que generó molestia al interior de la institución rojiblanca, luego de la victoria de 3-2 que sacó el Rebaño ante Necaxa, el Nene Beltrán habló sobre el caos que generó el estratega argentino y su repentina salida.

“Se sintió golpeado el equipo, sentimos que no fuimos valorados. Creo que fue mejor que se fuera (Gago), el equipo se ve bien, disfruta dentro del campo y eso es lo más importante. Al final se nos están dando las cosas y eso es bueno”, comentó en entrevista para Telemundo.

Recién veo esto y caray, lo voy a decir y con todo respeto:



QUÉ HUEVOTES PARA MANDAR A LA CHINGADA A GAGO.



¿Y saben qué? Hizo bien Fernando Beltrán, crack.



"Fue mejor que se fuera".



Joder, qué contundencia.pic.twitter.com/ebXg4qqvyE — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 23, 2024

Por otra parte, el mediocampista dejó claro los objetivos que tiene Chivas de cara a la Liguilla del Apertura 2024, la cual estarían jugando bajo el mando de Arturo Ortega, quien fue asignado como entrenador interino mientras se define al próximo timonel del Rebaño.

“No voy a hablar de más, nos propusimos seis finales, vamos por Puebla. Adentro sabemos lo que valemos como equipo y es lo que se ve en el campo, defendemos esta institución a muerte”, indicó.

“Él no dejar de creer. El equipo, a pesar del gol, se mantuvo bien. El creer, el trabajo como equipo, lo que hemos pasado y sufrido, no queremos estar en el hoyo, no queremos pasar malas noches, enojados, frustrados, eso nos está sacando a flote”, concluyó.