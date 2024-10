Aficionados de Tigres piden la salida de Veljko Paunovic y el regreso de Siboldi

Después de la derrota de Tigres contra Mazatlán en la Jornada Doble del Apertura 2024 de la Liga MX, la presión para el club y su directiva por parte de los aficionados ante la falta de resultados incrementó exponencialmente.

Tigres se encuentra en la tercera posición y está muy cerca de amarrar el pase a la Fase Final, Play-In, sin embargo, la afición no está contenta con el estilo de juego espectacular que parecía prometer Veljko Paunovic.

A decir de Vladimir García para Insiders de TUDN, el domingo hubo una plática entre la dirigencia de Tigres y Paunovic en su oficina. Después de esta charla, los rostros eran de preocupación, de enojo; las cosas no estaban bien.

La presión para el equipo comienza a verse tras la derrota, pues se ven obligados a meterse directo a la Liguilla y enmendar este semestre metiéndote de lleno a la Final para pelear por el título.

Los auriazules no son favoritos y se apela a la experiencia, que en el vestidor van a saltar los líderes y van a guiar al equipo como muchas veces lo han logrado. Pero el tema actual es el proyecto de el director técnico, indicó Vladimir García.

En redes sociales la gente empieza a poner el famoso hashtag #quitatécnicos. Empiezan a pedir a su técnico ideal, además de pedir que la directiva le pida una disculpa a Robert Dante Siboldi y que regrese.

Pero eso es parte de la desesperación, angustia, preocupación del aficionado que no ve a su equipo saliendo mejor, aunque en ocasiones anteriores se ha repuesto, alzado caras, cerrado filas por lo que se vuelve un equipo muy peligroso en fase final del fútbol mexicano.

Veljko Paunovic cuando llegó prometió no sólo mantener la inercia ganadora del equipo, sino hacerlos lucir mejor. Le gusta el buen fútbol, las formas, que se vea el espectáculo y no sólo no ha llegado, sino que el equipo pierde y pierde, destacó Vladimir García a TUDN.

El siguiente enfrentamiento de Tigres

En la búsqueda de recuperar el cariño de la afición y de enmendar los resultados, Paunovic tendrá que enfrentarse en la Jornada 14 el próximo sábado 26 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Universitario ante el Pachuca.

Un partido que podría parecer fácil ya que el Pachuca se encuentra en la posición número 15 de la tabla con 12 puntos. Mientras que los Tigres siguen en el quinto lugar con 17 puntos.

La afición después de este partido podría regresar a apoyar al equipo, pero si no hay mejoras seguirán manifestándose a través de redes sociales. Lo cual podría perjudicar todavía más al técnico.