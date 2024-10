Faitelson cuestiona la capacidad de Amaury Vergara para ser un buen dueño para Chivas

A pesar de que el equipo Chivas lleva una buena racha, logrando victorias en sus más recientes partidos con Arturo Ortega en el banquillo, la crisis que vivió el Guadalajara con la salida de Fernando Gago a Boca Juniors sigue siendo el pretexto perfecto para que al dueño del equipo, Amaury Vergara, sea perseguido por críticas por su gestión.

David Faitelson, analista de TUDN, señaló que Vergara, presidente y dueño de Chivas, no puede compararse con la labor que hizo su padre, Jorge Vergara, al frente del rebaño.

En Línea de 4 de TUDN, Faitelson señaló que si bien no ve como defecto que Amaury no sea tan pasional como su padre, señaló que es algo por lo que se podría resentir en el Guadalajara.

Incluso, David señaló sus reservas sobre si Vergara es el dueño apropiado para lo que necesita Chivas actualmente dentro de la Liga MX.

“El problema es que queremos ver a Amaury como si fuera Jorge Vergara, y no lo es, punto. A mí, lo que me molesta de Amaury, o no me molesta, no es un defecto, yo siento que no ha terminado por demostrar la pasión del padre, el padre sabía cómo meterse en esa pasión, no la tiene, pero no sé si es un defecto, pero no sé si es el dueño apropiado para Chivas”.

En el mismo tema, el comentarista recordó la labor de Jorge Vergara, que en paz descanse, al frente del conjunto tapatío, una época en la que había una participación mayor por parte del directivo en su equipo.

“Chivas necesita un dueño como Jorge Vergara, más participativo, panfletos, provocando, era un papel importante de Jorge Vergara”.

También asegura que se arrepiente de fichar al Chicharito

Solo quedan cuatro jornadas para el final de la temporada regular del Apertura 2024 y en Chivas, Javier Hernández remarca su ausencia, por culpa de lesiones que lo han alejado de las canchas. Sin embargo, la afición rojiblanca empieza a perder la paciencia y a exigir que su ídolo aparezca.

David Faitelson mencionó también que el presidente del equipo está arrepentido de regresar al máximo goleador de la selección mexicana al Rebaño.

“En este momento no existe Javier Hernández. Ya escuchamos a Amaury Vergara que dijo que ‘nos equivocamos en algunas contrataciones’. El mensaje fue directo para Hernández. No ha terminado por producir en el campo de juego. Cuando ha estado tampoco ha sido la solución” dijo Faitelson en el programa.

En lo que va del torneo, Hernández solamente jugó cinco partidos y aportó una asistencia, sin goles. Desde su regreso a Chivas anotó solamente una vez, frente al Puebla en el torneo pasado.

Este viernes, el Guadalajara visitará el estadio Cuauhtémoc para enfrentar al Puebla por la jornada 14 y Hernández no entró en la lista de convocados.