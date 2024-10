Jenni Hermoso recibe ovación de pie en la gala del Balón de Oro y se lleva el premio Sócrates

El futbol mexicano tuvo su momento y representación este lunes en la gala del Balón de Oro, cuando Jenni Hermoso, delantera de Tigres Femenil, fue galardonada con el premio Sócrates, que se le entrega a los personajes ligados al balompié, que hayan tenido actividad en causas sociales o humanitarias.

La española sigue siendo el estandarte de un movimiento de lucha de igualdad y equidad, luego de destapar el escándalo con Luis Rubiales, quien fuera presidente de la RFEF y el famoso beso que le dio tras ganar la Copa del Mundo el año pasado.

Conocida por su inigualable legado en Barcelona y ser parte fundamental de la era dorada de la Selección Española de Futbol Femenil, Jenni ahora es portavoz del movimiento conocido como SE ACABÓ, que llevó a ella y varias jugadoras españolas a denunciar acosas, injusticias y actos de machismo hacia ellas.

“Quiero agradecer este premio. Antes no era tan consciente de la responsabilidad que tenemos las futbolistas dentro y fuera del campo. Todas trabajamos para dejar el fútbol femenino en un lugar mejor para las próximas generaciones. Hoy me he despertado pensando en las palabras de una niña que me dijo hace unos días que quería ser futbolista como yo. El sueño es tener un fútbol femenil que esas niñas se merecen. Sin prejuicios, sin racismo, sin machismo”.

Tras estas palabras, el teatro entero en París se puso de pie y aplaudió por poco más de un minuto a la futbolista española, que sumó otro capítulo más a su legendaria carrera.

SE ACABÓ: EL DOCUMENTAL

Este premio llega a Jenni Hermoso, a días de que se estrene el tan esperado documental SE ACABÓ, que relata paso a paso cómo fue que ella y sus compañeras de la Selección Española, se atrevieron a levantar la voz por el beso que Luis Rubiales le dio en la premiación de la Copa del Mundo y toda la ola de polémicas que esto levantó.

Incluso el proceso judicial sigue abierto, el expresidente de la RFEF ha dejado su cargo y la lucha de ellas y muchas mujeres en el mundo sigue en marcha por encontrar justicia en un futbol femenil, todavía sin equidad y con mucho camino que recorrer dentro y fuera de la cancha.

El estreno de la cinta se llevará acabo el próximo 2 de noviembre a través de Netflix y cuenta con los testimonios de las protagonistas de este movimiento español como Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina y Sandra Paños, hoy arquera del América.

JENNI NO VIVE SU MEJOR MOMENTO

Ya en temas cancha, el presente de Jenni Hermoso no es ni cerca el mejor de su carrera. Tras dejar Pachuca y moverse a Tigres, la española pretendía competir por títulos, sin embargo, en el año que lleva en San Nicolás, su nivel y protagonismo ha ido a menos y le han valido algunas críticas de prensa y afición.

Entre lesiones y que ha estado fuera de forma, la delantera no ha ayudado mucho al cuadro de Milagros Martínez, que si bien, marcha en los primeros puestos de la Liga, tienen el boleto a Cuartos de Final asegurado y accedieron a semifinales de la primera edición de la Concachampions W, el nivel del equipo y el suyo en particular, distan mucho de ser el mejor.