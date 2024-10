Adriano, el emperador de Brasil que pudo ser el mejor del mundo y ahora bebé cerveza con sus amigos en las Favelas VIDEO

Adriano Leite Ribeiro, mejor conocido como Adriano, es uno de los delanteros que quedarán en la historia del futbol. Su potencial, efectividad y su gran capacidad dentro del terreno de juego lo reconocieron como el ‘Emperador’ del gol, pero desafortunadamente algunos problemas personales y malas decisiones le impidieron mantenerse en la élite mundial.

El delantero brasileño fue uno de los protagonistas en la Copa América 2004, en la cual se consagró como campeón y goleador del certamen; el Emperador logró siete goles en seis partidos disputados. En la lucha por el campeonato que se despachó con un ‘hattrick’ ante Costa Rica, un doblete ante México, un gol en semis ante Uruguay y un tanto en la final frente a Argentina.

Adriano surgió del Flamengo, donde fue incluido en el Salón de la Fama del Maracaná, tras debutar en Primera División en el año 2000. Su máximo potencial provocó acaparar los reflectores de los grandes equipos de Europa como el Inter de Milán que apostó por su talento y pagó más de 13 millones de euros.

Posteriormente tuvo oportunidad de portar la camiseta de la Fiorentina, y el Parma. En el 2004 volvió al conjunto Nerazzurri, donde comenzó su época de oro y conquistó dos Copas de Italia, dos Serie A y tres Supercopas entre 2004 y 2008. Su gran talento hizo que fuera comparado con los grandes del futbol internacional, ya que había un dicho que en ese entonces lo representaba completamente: “La capacidad goleadora de Ronaldo, la fuerza de Ibrahimovic y la potencia de disparo de Roberto Carlos”.

Con la Selección de Brasil no solo tuvo oportunidad de jugar la Copa América 2004, también participó en el Mundial de Alemania 20026, siendo uno de los delanteros más detacados en la historia de la Canarinha en su rica historia.

¿QUÉ OPACÓ LA CARRERA DE ADRIANO?

Días después de que la Selección de Brasil se coronara campeón de la Copa América, exactamente el 4 de agosto de 2004, el padre de Adriano perdió la vida, lo cual ocasionó que entrara en depresión y su amor y pasión por el futbol ya no volviera a ser el mismo: “Después de ese día, mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. Me deprimí mucho, hombre. Empecé a beber mucho. Realmente no quería entrenar. Solo quería ir a casa. A pesar de que marqué muchos goles en la Serie A durante esos pocos años y aunque la afición realmente me amaba, mi alegría se había ido”, escribió el Emperador en una carta para The Players Tribune.

“Lo vi llorar, tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible. Desde esa llamada no volvió a ser el mismo. No lo sacamos de la depresión”, recordó el histórico Javier Zanetti, emblema de Inter y excompañero del brasileño.

Durante su serie de depresión, Adriano fue cedido al San Pablo de Brasil durante una temporada, luego de que tuviera unos conflictos con José Mourinho que en ese entonces era el entrenador del Inter. Ante los altibajos que tuvo, tras la perdida de su padre, el brasileño anuncio su retiro temporal de las canchas el 10 de abril de 2009.

Tiempo después tuvo la oportunidad de volver al Flamengo, después de un año ganó el Brasileirao, lo que le permitió volver a militar en la Serie A con la Roma, pero su bajo rendimiento lo orilló a rescindir su contrato. En su retorno a Brasil, fue jugador del Corinthians y Athletico Paranense, en 2014 pasó al Inter Miami FC, equipo de la cuarta división de los Estados Unidos y del cual se hizo del 40 por ciento de sus acciones. Finalmente en 2016 anunció su retiro definitivo de las canchas.