Matías Almeyda rompe el silencio y desmiente su regreso a Chivas

Luego de la repentina salida de Fernando Gago del banquillo de las Chivas comenzaron a circular nombres de distintos candidatos para tomar el puesto de dirigir al Rebaño Sagrado y justo uno de ellos fue el de Matías Almeyda, actual técnico del AEK de Atenas.

Tras la salida de Gago, el conjunto de Guadalajara quedó bajo las órdenes de Arturo Ortega, quien en los tres juegos del Apertura 2024 en los que ha estado al frente del club, este suma dos victorias contra el Pachuca y Necaxa, más una derrota ante Puebla.

Ante estos rumores, el Pelado, quien guió al conjunto rojiblanco a su último título de la Liga MX, rompió el silencio y habló sobre su futuro y la posibilidad de regresar al balompié mexicano, el cual dejó en 2018.

Sin embargo, dejó claro que todo lo que se platica en los medios de comunicación mexicanos es falso.

“Para México: llevan más de un mes escribiendo. Chivas es un club grande. En dos años y medio llegamos a 7 finales y ganamos cinco títulos. Queda algo. Lo que se ha escrito es mentira. No tengo tiempo. Mi energía siempre es que gane el AEK. No miento”, comentó el argentino ante los medios de comunicación sobre la posibilidad de regresar.

Asimismo, Almeyda se mostró muy agradecido con el equipo del balompié de Grecia, al cual llegó en 2022 tras su paso por la MLS con el San Jose Earthquakes. En 2023, el AEK dio a conocer su renovación, quien tiene contrato con el club hasta 2028.

“Agradezco a la gente del AEK. Siempre es importante cuando los resultados no salen es importante tener ese apoyo. Lo apreciaré por siempre. El valor y la forma en que somos evaluados en función de los resultados siempre se puede reducir. Es normal. Me hace feliz que la gente de AEK me demuestre su cariño. Cuando los resultados no son positivos, en el camino que camino me saludan y me dicen palabras cálidas. Para mí es importante”, comentó.

También puedes leer: Mauro Icardi podría jugar en Rayados en el 2025

Candidatos para Chivas

A pesar de que no será Matías Almeyda el nuevo Director Técnico de Chivas, existe una lista de candidatos listos para tomar el mando del equipo. Está vez, Amaury Vergara y el resto del equipo deberán elegir a uno que esté realmente comprometido con el proyecto.

Después de la salida de Gago, Arturo Ortega fue nombrado como técnico interino del club que estará hasta el final del Apertura 2024 y le dará tiempo suficiente a la directiva para elegir un nuevo entrenador.

Entre las opciones se encuentra:

Gerardo Espinoza

Robert Dante Siboldi

Nicolás Larcamón

Quique Setién

Daniel Guzmán