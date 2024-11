América: Las Águilas tienen contempladas dos sedes para jugar de local en Liguilla ante clausura de Ciudad de los Deportes

Novedades importantes en el futbol mexicano luego de que este lunes se confirmara que el Estadio Ciudad de los Deportes no estará disponible, al menos no en un periodo cercano, luego de ser clausurado el sábado pasado por autoridades de la Alcaldía Benito Juárez y de la Ciudad de México.

A pesar de que había confianza tanto de América como de Cruz Azul para que el tema quedara resuelto lo antes posible, se ha podido saber que la demarcación capitalina aún no ha dado el aval para quitar los cintillos que colocaron tanto en el recinto de futbol como en la Plaza de Toros México.

En un principio se dijo que el principal problema habían sido los eventos que se han hecho a la par en fecha y hora en los dos inmuebles, lo cual ponían en peligro el bienestar, no solo de los presentes, sino de los vecinos de la colonia Noche Buena que ya han levantado la voz en varias ocasiones.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Leagues Cup 2025: Nuevo formato; se jugaría entre semana en formato Champions League entre Liga MX y MLS

Sin embargo, este lunes, en un comunicado de la propio Alcaldía se aclara que ahora, el impedimento de abrir los estadios, se trata del uso de pirotecnia, el cual no está bajo las normativas gubernamentales.

“Aclara la alcaldía Benito Juárez que no se quitarán los sellos de suspensión en el Estadio Azul hasta que los representantes legales presenten los permisos para el uso de fuegos pirotécnicos. A partir de hoy se contará con tres días hábiles para fijar fecha para la celebración de la Audiencia de Ley, en la cual el particular podrá manifestar lo que a su derecho convenga. Y una vez que concluyan la audiencia se contará con cinco días hábiles para emitir la resolución administrativa”.

Dicho lo anterior, ni Cruz Azul, ni América, ni Atlante ni el cuadro Femenil de las Águilas que tenía pactado su juego de Cuartos de Final ante Chivas el próximo fin de semana, podrán hacer uso de Ciudad de los Deportes y tendrán que buscar nuevas opciones.

¿DÓNDE JUGARÁ AMÉRICA DE LOCAL?

Una vez conocida la resolución de Ciudad de los Deportes y el tiempo que podrían tardar en quitar la clausura, al menos para su juego de la Jornada 16, las Águilas tienen dos opciones: Cambiar la localía con Pachuca y que el partido se juegue en la cancha del Hidalgo o buscar un nuevo recinto.

Si es la opción 2, las sedes son claras: El Nemesio Diez, dado que Toluca juega de visita en Tigres o el Cuauhtémoc de Puebla, que no tiene partido de mitad de semana por haberlo adelantado ante Monterrey hace algunos meses.

La suspensión de venta de boletos para el partido ante lo Tuzos ya es oficial y aún no se ha dado a conocer qué pasará con la gente que ya ha hecho la compra de entradas para el encuentro pactado, todavía, el miércoles a las 7 de la noche.

Después del escándalo y suspensión del CD de los Deportes:



¡Cruz Azul y América jugarían en una nueva casa, el Estadio Cuauhtémoc!

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



- Todo depende si quitan suspensión al recinto en tiempo y forma.



DETALLES ACÁ🚨💥https://t.co/6yoaNxXLhr pic.twitter.com/P8MROwLwiW — W Deportes (@deportesWRADIO) November 5, 2024

¿ Y PARA LA LIGUILLA? ¿AMÉRICA TAMBIÉN SE QUEDA FUERA DE LA CDMX?

Aunque aún no se toman decisiones en el nido de Coapa, es una realidad que jugar el Play In o la Liguilla en Ciudad de los Deportes, hoy en día no está garantizado, por lo que la directiva tiene que empezar a pensar en dos cosas: Buscar una sede alterna permanente para la fase Final y la otra, el tema de abonados, que tienen su lugar apartado para todos los juegos de local y cómo poder resolver esa problemática si es que sacan al equipo de la Ciudad de México.

La posibilidad de que el Cuauhtémoc de Puebla se vuelva la casa de América y Cruz Azul en la Liguilla es muy alentadora, tomando en cuenta que Pachuca también ha ofrecido su casa, sin embargo, por la cantidad de gente que le cabe al estadio, se prefiere el recinto con mayor capacidad.

La Corregidora de Querétaro es otro recinto que atrae y que en el pasado, el Ame ya ha jugado incluso hasta finales y partidos de Copa Libertadores ahí, además de que Gallos no se meterá a la fiesta grande del futbol mexicano.

Ciudad Universitaria y el Nemesio Diez también están en la conversación, pero todo dependerá de hasta donde llegues tanto Pumas como Toluca, el segundo, firma candidato a al menos, llegar a la Final del Apertura 2024 de la Liga MX.

América ya se candó de jugar con estadio vacío en la CDMX Ampliar