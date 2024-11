Luis García cuestiona el llamado de Julián Quiñones a la Selección Mexicana: ‘No merece estar convocado’

De cara al duelo de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, el entrenador Javier Aguirre dio a conocer el listado de jugadores que tiene contemplados para enfrentar a Honduras el próximo 15 y 19 de noviembre, donde destacó el naturalizado Julián Quiñones.

Mientras que para el Vasco Aguirre, el exdelantero del América merece estar en esta convocatoria, para el exjugador Luis García, no está en su mejor momento, pues considera que está muy lejos de lo que mostró hace tiempo durante su paso por la Liga MX.

“Quiñones no merecería estar en selección nacional, la realidad es que juega con el Tri ha estado alejadísimo del nivel que mostró con Atlas, con Tigres y con América, yo pienso que Aguirre lo convoca porque quiere conocer todas sus cartas , la realidad es que es un tipo físicamente muy poderoso y en el partido de ida en Honduras que vamos a ver muchas patadas, no es mala idea que inicie pero fuera de eso, Julián no debería estar en Selección “, comentó García en su canal de Youtube.

Por otra parte, García habló sobre otros jugadores que actualmente se mantienen mejor que Julián Quiñones, donde destacó al delantero de Monterrey, German Berterame, ya que el también naturalizado mexicano podría ser pieza clave en el combinado de Javier Aguirre.

“Es un tipo bravísimo, un jugador que tiene gol, retiene la pelota, y juega muy bien cuando tiene a un ‘9′ por delante; por izquierda o derecha, retiene, es rápido, técnico, va bien de cabeza y pisa el área. No lo convocaron ahora, en beneficio de Quiñones”, agregó.

¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS HONDURAS DE LA NATIOS LEAGUE?

Juego de Ida

FECHA: Viernes 15 de noviembre

HORA: 20:00 Hrs

ESTADIO: General Francisco Morazán, San Pedro Sula

TV: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

RADIO: W Deportes y W Radio

Juego de Vuelta