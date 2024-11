Previa partidos amistosos Liga Mx del fin de semana

Debido al parón por la Fecha FIFA, varios de los equipos clasificados a la serie final del Apertura 2024 de la Liga MX disputarán partidos amistosos para seguir con el ritmo competitivo.

Tras jugarse la última fecha del torneo regular el pasado fin de semana, seis equipos obtuvieron el boleto directo a la Liguilla: Cruz Azul, Toluca, Tigres, Monterrey, Pumas y Atlético San Luis. Los que buscarán los dos pases restantes en Play In son: Xolos, América, Chivas y Atlas.

La Máquina se medirá en juego de preparación a Tigres el sábado 16 en Dallas Texas. Reportó la tarde del lunes en La Noria para entrenar, después del empate conseguido ante los mismos felinos.

Ese mismo día Monterrey se enfrentará a Pachuca, equipo ya eliminado, en las instalaciones de El Barrial, su centro de entrenamiento a puerta cerrada.

Pumas, por otro lado, no tendrá amistoso y se enfocará en la recuperación de jugadores clave como Lisandro Magallán, Julio González y Rodrigo López. Al igual que el Atlético de San Luis quienes decidieron no organizar un amistoso.

Entre los equipos que jugarán el Play In, ninguno tiene planeado partidos amistosos. Chivas buscó pero no encontró ni en la Liga de Expansión.

En cuanto a los que jugarán el Play In, solo América tiene previsto disputar un amistoso, aunque no se sabe el rival que podría enfrentar.

Xolos descansaran hasta que reciban nuevas noticias. Ya que es posible que los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio sostengan un partido contra su equipo filial Sub-23. La buena noticia para el conjunto es que podrá recuperar a sus lesionados, el mexicano Fernando Madrigal y el colombiano Kevin Balanta.

Chivas y Atlas no tienen planes de jugar un partido amistoso.

¿Cuándo se retoman las fases finales del Apertura 2024?

La Liga mx retomará el torneo con la Liguilla y el Play In el 21 de noviembre, mientras que se termina la Fecha FIFA.

El primero en jugar serán las Águilas del América vs Tijuana, primera vez para ambos equipos que disputarán el Play In. El mismo día juega Chivas contra Atlas a las 19:00 horas en el Estadio Akron.

Los dos equipos que disputarán esta llave, también debutarán en el Play In. Chivas había avanzado de manera directa a los cuartos de final, mientras que Atlas no clasificaba a la fase final desde el Clausura 2023, último torneo que se disputó bajo el formato de repechaje.

Y el último partido del repechaje serán el Perdedor Play In A vs Ganador Play In B. El tercer partido enfrentará al perdedor de la serie Tijuana vs. América contra el ganador de la llave Chivas vs Atlas. El ganador de este compromiso se convertirá en el rival de Cruz Azul en la instancia de los cuartos de final del Apertura 2024.