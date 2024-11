Andrés Guardado pudo jugar en el Real Madrid y no se pudo por una increíble razón

Andrés Guardado es uno de los jugadores mexicanos con mayor historia y legado, quien recientemente anunció su retiro profesional, dejando una gran carrera tanto en Europa y con la Selección Mexicana.

El Principito defendió a equipos europeos como el Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis; sin embargo, pudo llegar a uno de los mejores equipos de Europa, el Real Madrid, pero un insólito motivo lo impidió.

Guardado puso fin a una gran carrera en México y especialmente el paso que dio al fútbol europeo, sin embargo, el volante mexicano reveló que previo a llegar al Deportivo, pudo haberse unido al Real Madrid.

En entrevista con Renata Quintanar reveló que, a sus 20 años y con un Mundial en su cuenta, pudo haber fichado a préstamo con el Rey de Europa. Sin embargo, Atlas decidió no aceptar la oferta pues implicaba jugar con el equipo filial.

“Nos llegó esta oferta, pero no la vamos a aceptar. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: ‘Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla, o sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid” aseguró Andrés.

Pues en ese momento, el equipo blanco buscaba al reemplazo de Roberto Carlos y querían probarlo por la lateral. Después el mexicano confesó que al no aceptar la oferta, ficharon a Marcelo, quien terminó siendo todo un ídolo del Real Madrid.

Tras escuchar la oferta, Guardado confesó que él quiso aceptar la oferta del conjunto merengue, “Denme chance, es el Real Madrid, si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo”. Sin embargo, el equipo rojinegro se negó y simplemente dijeron no.

Aunque se lamentó por no haber sido asesorado en aquel momento y no fichar por el Madrid, el Principito está agradecido por todo lo conseguido, asegurando que “jamás imaginó conseguir tanto”.

“Mis sueños eran grandes, pero no al nivel que gracias a Dios pude conseguir. Yo soñaba con jugar un Mundial y jugué 5. Soñaba con jugar en Europa, jugué 17 años en Europa. Ser capitán en la selección y es bonito recordarlo”, añadió.

También puedes leer: César Huerta es recibido de mala forma tras su llegada a Honduras

El futuro del Principito

Guardado ha sido un referente no solo de Europa pero también de su país, de la Selección Mexicana a lo largo de su carrera, tanto que recibió una invitación de Javier Aguirre para unirse a su cuerpo técnico, después de que finalice su vida como jugador profesional de fútbol, ya que en días pasados anunció que se retirará de las canchas al terminar el Apertura 2024.

Nada es seguro acerca de su futuro, pero se le ha visto muy cercano a los del Tri. Pues el pasado martes, subió a sus redes sociales una foto junto a los jugadores que están preparándose para el duelo de la Concacaf Nations League ante Honduras.