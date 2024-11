Javier Aguirre sufrió un corte en la cabeza y terminó ensangrentado en San Pedro Sula; ¡Inaceptable!

Se presentó uno de los peores momentos dentro de San Pedro Sula, en el encuentro entre México 0-2 vs Honduras, quienes terminaron sellando el triunfo dentro de la Nations League, sin embargo, al finalizar el partido, Javier Aguirre terminó siendo agredido por la afición hondureña.

Todo se suscitó a raíz de un agresión de la gente directa con el estratega mexicano, ya que le aventaron de todo dentro de la cancha del Morazán y cuando esto sucedió finalmente se descubrió que fue una lata que terminó afectando la cabeza del técnico, esta misma en la que se ensangrentó ante el asombro de propios y extraños.

Asimismo, el ‘Vasco’ Aguirre habría tenido conatos de bronca, con lenguaje verbal dirigidos hacia la gente que hizo acto de presencia en San Pedro Sula, mencionado palabras de todo tipo y siendo directo.

Ante esto, las reacciones de la gente fueron negativas, aunado a los diversos objetos que constantemente aventaban no solo al Dt mexicano, sino también a los futbolistas en el terreno de juego, en objetos como: vasos de plástico, cerveza, latas, etc… no obstante, las autoridades no hacían nada y se continuo el juego con total normalidad.

¿CÓMO LE ABRIERON LA CABEZA A JAVIER AGUIRRE?

A los pocos minutos de haber finalizado el encuentro entre México vs Honduras, Javier ‘Vasco’ Aguirre se acerco al banquillo de Honduras para despedirse de forma amable con el técnico Catracho: Reinaldo Rueda, y es en ese momento en donde se capta cuando le cae un objeto a la cabeza (una lata), más adelante se nota como le escurre la sangre del lado frontal derecho, creando un sin fin de comentarios negativos por lo sucedido.

¿QUÉ DIJO JAVIER AGUIRRE TRAS EL OBJETO QUE LE CAYÓ EN SU CABEZA?

Javier Aguirre comentó en conferencia de prensa que “No es de quejarse“, ante la agresión hacia su persona: “Nada, nada es futbol, el cauce del partido fue limpio. Ellos merecieron ganar, no me queda más que felicitarlos, tratar de levantar el ánimo de un equipo, lo otro me parece que no tiene relevancia. De lo otro, ni mencionarlo. No soy de quejarme”.

JAVIER AGUIRRE TRAS LA DERROTA EN HONDURAS

¿QUÉ MENCIONÓ REINALDO RUEDA SOBRE LO SUCEDIDO CON AGUIRRE?

Por su parte, Reinaldo Rueda (DT de Honduras), lamentó profundamente lo sucedido con Javier Aguirre, y comentó que este tipo de situaciones deben ser anuladas de cualquier recinto del mundo e inclusive le pidió perdón a la Federación Mexicana de Futbol.

“Con tristeza por todo lo que pasó al final, esto no puede pasar en Honduras, ni en ningún lugar del mundo, es triste que le hayan hecho a Aguirre. Les pedimos disculpas a la Federación de México y al pueblo Mexicano. Se daña todo el esfuerzo que se hizo en la cancha, es lamentable que haya un incidente de estos”, señaló Rueda.

¿QUÉ SANCIÓN PUEDE RECIBIR HONDURAS POR AGRESIÓN AL ’VASCO’ AGUIRRE?

El comité disciplinario de la FIFA podría otorgar sanciones fuertes, contundentes hacia la Selección de Honduras, con un caso que entrara en investigación en donde puede existir multas económicas, partidos a puerta cerrada, o hasta el veto temporal - permanente del estadio para competencias oficiales, en espera de dictaminar cuáles serán las consecuencias de las agresiones a Javier Aguirre. Situación que podría ser similar si se encuentra al aficionado que aventó la lata hacia el ’Vasco’.

Javier Aguirre sufrió un corte en la cabeza y terminó ensangrentado en San Pedro Sula

LA FEDERACIÓN MEXICANA ALZA LA VOZ POR LA AGRESIÓN A JAVIER AGUIRRE