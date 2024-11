Exjugador de Cruz Azul cae inconsciente tras un golpe en Copa Potrero del Kun Agüero VIDEO

En el marco de los Octavos de Final de la Copa Potrero, la cual ha causado furor por los exjugadores e influencers que ha juntado para ver actividad en el torneo que organiza el Kun Agüero, desafortunadamente se encendieron las alarmas tras el susto que se llevaron en el juego entre Villa Rosa y Picapiedra.

Y es que en el encuentro que se disputó en el Club Municipal Derqui de Pilar, provincia de Buenos Aires, el exjugador de Cruz Azul, Nicolás Bertolo recibió un golpe en la cara que lo dejó inconsciente. Ante esta situación, los paramédicos actuaron inmediatamente para trasladarlo a un hospital cercano para realizarle los estudios correspondientes.

“La verdad es que nos asustamos. Lo acompañé y me quedé al lado de él. Por suerte me escuchó y me quedé tranquilo cuando me contestó que estaba bien. Que la familia se quede tranquila que, si Dios quiere, se puede incorporar tranquilo”, comentó Claudio Yacob, exNacional que es compañero de Bertolo en Villa Rosa.

Cabe mencionar que Nico Bertolo tiene contrato con Fénix, club de la tercera categoría del futbol argentino, pero culminó la temporada al no pelear por el ascenso, por lo que pudo participar sin problema alguno en la Copa Potrero con Villa Rosa.

⚠️🚑 El golpazo que recibió Nico Bertolo en la Copa Potrero, hoy en los Octavos de final.



Salió retirado INCONSCIENTE y en camilla.



Ojalá no sea nada. 🙏🏼 pic.twitter.com/EF7ve7efJL — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 21, 2024

Tras la igualada de 1-1, el encuentro se tuvo que definir desde el punto penal, ya sin el exjugador de Cruz Azul fue el Picapiedra quien se llevó el juego; además, obtuvo un cheque por 10 mil dólares.