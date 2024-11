¡Javier Mascherano es el nuevo entrenador del Inter Miami!

El Inter Miami buscará fichar a un viejo conocido de Messi en el Barcelona para que sea su nuevo DT, después de la salida de Gerardo Martino al frente del equipo, y la nueva opción se encuentra en Argentina.

Ahora el equipo ya tiene nuevo entrenador Javier Mascherano, ex DT de la Selección Argentina Sub 20 y también ex compañero de Lionel Messi en su etapa de jugador tanto en Barca como en el equipo albiceleste, que será el reemplazante del renunciante Tata Martino.

La información dada a conocer por ESPN, es que Mascherano y el equipo donde militan sus excompañeros ya tendrían todo arreglado para tomar el puesto que dejó hace algunos días vacante el ex estratega de la Selección mexicana.

Sin embargo, Jorge Mas, uno de los dueños del Inter, no ha confirmado la información, aunque tampoco la negó: “No voy a discutir nombres, confirmar ni negarlos. Lo que sí puedo decir es que estamos al final de un proceso que se terminará y anunciaremos en los próximos días”.

El Tata Martino a pesar de tener a una leyenda del fútbol en su equipo y a varios de los ex jugadores del Barcelona más fuerte de la historia, Gerardo no logró conseguir el título de la MLS nuevamente, luego de haber dominado durante toda la campaña y fue eliminado en los playoffs.

Por lo que se alejó del equipo estadounidense después de quedar fuera en la primera ronda de playoffs, señalando que su alejamiento de las Garzas tenía que ver con “motivos personales”.

Trayectoria de Javier Mascherano

El Jefecito dirigirá a Lionel luego de haberse hecho cargo de selecciones juveniles en Argentina. Con estas divisiones, participó en el Torneo de L’Alcúdia, en donde quedó campeón. Además quedó quinto en el Maurice Revello antes conocido como Esperanzas de Toulon y quedó eliminado en la primera etapa de los Juegos Odesur.

En la Copa del Mundo Sub-20 participó tras la baja de la sede en Indonesia. Ahí, logró ganar sus tres encuentros clasificatorios, sin embargo, fue eliminado en octavos de final por Nigeria. En la Sub-23, participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, no logró llegar a instancias finales en donde España se coronó como campeón.

Como futbolista, Masche jugó en equipos grandes del fútbol mundial, como River Plate, Corinthians de Brasil, West Ham y Liverpool de Inglaterra, Barcelona de España y Hebei Fortune de China.

Esta información todavía no es confirmada por el club, pero se estima que el vínculo con el conjunto de David Beckham será por tres años. Y estará acompañado en el banco de suplentes por Lucas Rodríguez Pagano, su ayudante en el Sub 20.

Al llegar volvería a dirigir jugadores que tuvo en la Selección Argentina, como a Federico Redondo, Facundo Farías y Tomás Avilés, y se reencontrará con viejos compañeros, ahora en el rol de entrenador, como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y, por supuesto el astro argentino Messi.