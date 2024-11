Cruz Azul ‘desecho’ a Tito Villa y le aplicó el pacto de caballeros para ir a Pumas

Emanuel Villa marcó una época en el gran ataque de Cruz Azul, aunque como muchos grandes jugadores no logró el ansiado título de Liga MX, es uno de los delanteros más destacados que llegaron el futbol mexicano en los últimos tiempos, sin embargo, su etapa en el equipo no terminó de la mejor manera.

Fue el Clausura 2013 cuando la salida de Villa de La Máquina se dio, más por el poco interés de la directiva por retenerlo y una renovación que él buscó, pero que nunca se dio, pues las condiciones que ponía el equipo cementero no eran convenientes para un delantero de su calibre.

En una entrevista en el Podcast de Yosgart Gutiérrez, el Tito reveló la situación que vivió cuando perteneció a Cruz Azul. El ex delantero argentino informó que cuando supo que no formaba parte del plan de la Máquina, su prioridad era ir a Tigres. A pesar de ello, no se lo permitieron y en su lugar se tuvo que marcar con los Pumas.

“Le dije a mi representante ‘quiero ir a Tigres’. Pasó una semana y me dice ‘no te quieren vender a Tigres. Miguel Ángel Garza ya habló, ofreció 7 millones por ti y no quieren’”, reveló Emanuel.

Lo querían en Cruz Azul, sin embargo no se pudo acordar un acuerdo entre las partes por lo que se dio su salida.

“Yo tenía muchas ganas de seguir haciendo historia. Tenía 29 años cuando se me terminaba el contrato y yo peleaba por tres años de contrato. Me decían: ‘uno con opción a dos y luego dos y después vemos’. Yo a mi representante le dije, ‘vamos a aceptar el de dos, pero pones como condición que si yo hago 30 goles de liga en 2 años, que automáticamente se me renueven otros dos’ y me dijeron que no. Ni siquiera fue un tema económico, yo nunca sentí ese deseo de que yo siguiera”, contó en entrevista con Yosgart Gutiérrez.

El exfutbolista Alberto García Aspe había asumido como vicepresidente deportivo de Pumas y llamó a Villa para comunicarle que su fichaje estaba cerrado por 3.5 millones de pesos, situación que le saltó pues los de la UANL habían ofrecido el doble y Cruz Azul se negó.

El pacto de caballeros para Tito Villa

Además de contar sobre los equipos, el argentino contó que rechazó desde un principio la oferta de los felinos de la UNAM no solamente por Tigres, sino porque había varios equipos que lo buscaban, después de enterarse de ello, llamó a su representante para saber qué estaba pasando.

Guillermo Álvarez le cerraría las puertas si no jugaba en Pumas. “Yo le dije Beto no quiero ir, tengo otras opciones y la verdad quiero priorizarlas. Cortó con él y le hablo a mi representante y le preguntó qué estaba pasando, por qué me decía que me tenían cerrado por 3.5 millones y tú me acabas de decir que Tigres ofreció un jugador y siete y no me quieren vender”.

“Te voy a ser sincero, el Licenciado Guillermo Billy Álvarez me dijo que Tito si no es a Pumas, en el fúutbol mexicano se le cierran las puertas’”, le dijo su representante por lo que se vio obligado a enfilarse con Pumas en el Apertura 2013.