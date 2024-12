Checo Pérez no seguirá más en Red Bull, aseguran medios en Europa

Después de cuatro temporadas Sergio Checo Pérez parece que no continuará con Red Bull después de la mala temporada que el mexicano ha tenido en la campaña 2024.

De acuerdo a información de medios en Europa compartieron a ESPN, el piloto tendría las horas contadas en el equipo y después del Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito Internacional de Yas Marina, donde Red Bull haría oficial el anuncio de que Pérez dejará su asiento para la temporada 2025.

El jefe del equipo, Christian Horner, insinuó la salida de Pérez después del Gran Premio de Qatar del domingo.

“Voy a dejar que Checo saque sus propias conclusiones, nadie lo obliga de un modo u otro. Obviamente no es una situación agradable para él”. dijo Horner cuando le preguntaron sobre el futuro del piloto mexicano.

La extensión de contrato para 2025 que Pérez firmó este año significa que no puede ser despedido directamente, pero sí puede ser trasladado a un rol más amplio. A pesar de no seguir dentro de un monoplaza, no dejará Red Bull, y continuará en la escudería como embajador de la marca debido a que tiene contrato vigente hasta la temporada 2026.

Algo parecido a Daniel Ricciardo que tuvo una opción similar cuando fue retirado del equipo junior RB en septiembre, aunque este piloto decidió cortar los lazos con la compañía.

Los reportes confirman que en el lugar de Checo podría ser ocupado por el joven talento que corre en la escudería Jr. de Red Bull Liam Lawson.

Dejar la escudería de Austria, de manera inmediata, no significa el fin de la carrera del tapatío como piloto, pues, con la confirmación de que Cadillac tendrá una escudería en 2026, el mexicano suena como posible dueño de uno de los asientos en la escudería de máxima categoría del automovilismo.

Los posibles reemplazos de Checo

Liam Lawson de RB, fue quien reemplazó a Ricciardo en el Gran Premio de Estados Unidos y parece ser el favorito para pasar del equipo junior en lugar de Pérez, aunque la situación de los pilotos del equipo ha sido difícil de interpretar durante todo el año.

Aunque el novato de Williams, Franco Colapinto, parecía también tener las fuertes posibilidades de unirse a los de pilotos de Red Bull hace unas semanas, las fuentes dicen que sus actuaciones en las últimas tres carreras y sus costosos accidentes en Brasil y Las Vegas significaron que la escudería optó por no seguir adelante con esa opción.

Cuando se le preguntó sobre Colapinto después del Gran Premio de Qatar del domingo pasado, Horner mencionó: “Él, sin duda, es un talento que busca ganarse su lugar permanente en la Fórmula 1. Tenemos una gran reserva de talento dentro del equipo junior de Red Bull, y yo estoy seguro de que Franco encontrará su camino hacia la parrilla en el futuro”.

Isack Hadjar, el junior de Red Bull podría ganar el campeonato de Fórmula 2 en Abu Dhabi, por lo que se rumora que podría pasar a RB como compañero de equipo de Yuki Tsunoda. Hadjar estará realizando los primeros entrenamientos en Abu Dhabi, así como los test que seguirán a la carrera la próxima semana.

La mala racha de carreras de Checo empezó desde Mayo que no ha logrado terminar entre los seis primeros desde el Gran Premio de Miami, por lo que este año ha hecho que parezca cada vez más probable que no corra para el equipo la próxima temporada.

Además de que la mayoría del equipo dentro de Red Bull culpa a su mala forma por el posicionamiento del equipo en el campeonato de constructores, habiendo caído al tercer puesto detrás de McLaren y Ferrari.