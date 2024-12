Precios de los boletos del Cruz Azul para la Semifinal de Vuelta ante América

Precios Semifinal América vs Cruz Azul. / Jam Media

Cruz Azul se prepara para enfrentar al América donde serán los protagonistas para las Semifinales del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Que se enfrentarán en las dos ocasiones en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, casa de ambas escuadras.

La Máquina compartió los detalles de la preventa para el juego de Vuelta ante las Águilas a través de sus redes sociales, el precio de los boletos para el juego de Vuelta ante las Águilas, en el cual tendrá a los cementerios como locales y este domingo 8 de diciembre.

Cruz Azul consiguió el pase al título al dejar en el camino a Xolos. Una eliminatoria en donde los dirigidos por Martín Anselmi tuvieron que venir de atrás y empatar el marcador global 3 a 3 donde la posición en la tabla les dio la clasificación.

Por su parte, América derrotó 4-0 a Toluca en el marcador global. Las Águilas no pintaban como favoritos para estos Cuartos de Final tras pasar por el Play In, sin embargo, no tuvieron inconvenientes para acceder a las Semifinales del Apertura 2024.

En este encuentro los celestes buscarán la revancha de la Final del torneo Clausura 2024 donde perdieron ante el América 1 a 0. Mientras que las Águilas pelean por el pase a la final para lograr el tricampeonato.

Los precios para el juego de Vuelta de las Semifinales entre Cruz Azul y América tienen un rango de 600 pesos mexicanos hasta 1,500 y su venta iniciará el 2 y 3 de diciembre para los usuarios del Pase Azul, mientras que, para los de Bankaool serán únicamente el 3 de dicho mes. Cabe resaltar que, la preventa inicia a partir de las 11:00 horas del centro de México y será exclusivamente en línea.

También puedes leer: Quedaron definidas las Semifinales del Apertura 2024

¿Cuánto cuestan los boletos para Cruz Azul vs América?

Persona con discapacidad: 600 pesos

Cabecera Norte: 820 pesos

Cabecera Sur: 820 pesos

Preferente C: 870 pesos

Preferente B: 920 pesos

Platea A: 970 pesos

Preferente VIP: 1,500 pesos

Es importante recordar que las personas con Pase Azul podrán adquirir un máximo de cuatro boletos por orden de compra; mientras que para usuarios de Bankaool solo podrán adquirir como máximo dos boletos por cuenta.