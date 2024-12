Estos son los futbolistas de San Luis que jugaron en los mejores equipos del mundo y no lo sabías

El Atlético de San Luis se ha convertido en uno de los protagonistas del Apertura 2024 y este sábado 7 de diciembre buscará volver al triunfo ante Monterrey.

Una de las claves del buen torneo que ha tenido el Atlético San Luis es el alto nivel del equipo y jugadores que le han permitido a la escuadra rojiblanca estar peleando por un pase a la Gran Fiesta.

Esta es una lista de los principales talentos que han sobresalido con San Luis y ahora son figuras de la Liga MX.

Domènec Torrent: Auxiliar de Pep Guardiola en el Bayern y en el Manchester City

El Director Técnico llegó al Atlético de San Luis el mayo pasado y ha logrado poner los ojos del fútbol mexicano sobre él porque tiene a su equipo en las Semifinales y ya le ganó la ida 2-1 a Rayados, ahora mismo todos se acuerdan o descubren que fue parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola durante 10 años en clubes de gran nivel como Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

Rodrigo Dourado: Campeón olímpico en Tokio con Brasil dirigido por André Jardine

Uno de los jugadores fijos en el plantel de los potosinos es el lateral izquierdo Dourado. El brasileño llegó al club en el 2022 y posee un contrato que se extiende hasta junio del 2025, aunque el de 30 años arribó, junto con André Jardine, y desde entonces se ha consolidado como uno de los mejores mediocampistas defensivos del fútbol mexicano, siendo un jugador muy valioso que puede jugar como mediocentro, pivote y central por lo que al final de su contrato puede ser que el estratega brasileño se lo lleve a las Águilas.

Salles Lamonge: Seleccionado en Francia

El francés llegó en el Apertura 2023 y confía que este torneo San Luis pueda llegar lejos de la mano de Torrent. Llegó a México sabiendo sobre otras estrellas extranjeras como André-Pierre Gignac y Florian Thauvin en Tigres. Desde su llegada ha sido un jugador clave para el San Luis en este torneo.

Cristiano Piccini: Seleccionado en Italia

Defensa central italiano que debutó en 2010 con la Fiorentina y ha pasado por varios clubes de la Serie A y Serie B de Italia. También ha acumulado experiencia en el Betis y Valencia, y en Portugal con el Sporting de Lisboa, en Serbia con el Estrella Roja y en Alemania con el Magdeburgo de la Segunda División. Tiene una Copa del Rey ganada con el Valencia y una Copa de la Liga con el Sporting. Su gran experiencia en Europa ha ayudado al equipo de la Liga Mx a consolidarse en la posición en la que hoy está.

Léo Bonatini: Jugó en el Wolverhampton

En este Apertura 2024 el delantero brasileño suma un total de 464 minutos y dos anotaciones; además, llegó al futbol mexicano para comenzar el Clausura 2023 y hasta el momento contabiliza un total de 17 goles en toda su estadía y fue parte fundamental del Apertura 2023, en el que el equipo llegó hasta las Semifinales. Ha estado presente en equipos de Europa, donde jugó en países como Portugal o Inglaterra, marcando goles y siendo referente de ataque para sus diferentes clubes, como lo fue en la Ida de las Semifinales contra Monterrey donde anotó un gol que le dio ventaja al equipo.

Juan Manuel Sanabria: Atlético de Madrid

Un mediocampista que llegó al equipo desde el Atlético de Madrid y con pasado en Real Zaragoza. Gracias a sus actuaciones, Sanabria ha sido parte de diferentes categorías de la selección uruguaya entre las que destacan: Preolímpico Sub-23, disputado 7 encuentros con 1 gol en esta competencia, Campeonato Sudamericano Sub 20 con 9 partidos, Copa Mundial Sub 20, con 4 encuentros disputados y Campeonato Sudamericano Sub 17 con 4 partidos jugados.

Mateo Klimowicz: Stuttgart y seleccionado en Alemania

Nació el 6 de julio del 2000 en Buenos Aires Argentina, Mateo es un volante ofensivo o extremo de nacionalidad argentina-alemana, que ha pasado por los clubes AC Córdoba, VFB Stuttgart y Arminia Bielefeld. En Bundesliga, acumuló 40 partidos jugados con 4 asistencias y un gol. Además, fue parte de la selección alemana sub 21 en la Eurocopa 2021 con quienes participó en 4 partidos cuando la selección alemana fue campeona de dicha competencia. Hoy en día es una pieza clave con el Atlético de San Luis para llegar a las semifinales de la Liga Mx.

El próximo partido de los rojiblancos de vuelta será el próximo sábado 7 de diciembre, en Monterrey, en donde llegan con una ventaja de 2 goles a 1.

