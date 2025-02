Cruz Azul ya perfila a un súper goleador como su primer refuerzo para el verano; ¿Quién de los tres delanteros se iría?

Cruz Azul no vive el mejor de sus momentos este 2025. Luego de la novela de Martín Anselmi y el inicio incierto de torneo en la Liga MX, los resultados con Vicente Sánchez han llegado, pero no de las formas que la afición se acostumbró en los últimos meses. La Máquina no tiene punch en ofensiva y tienen 3 juegos marcado apenas un gol.

Ni Giorgos Giakoumakis ni el Toro Fernández han estado en buen nivel y el único que ha ganado créditos este torneo en La Noria es Ángel Sepúlveda, pero con Vicente en el banquillo, ha tenido muy pocos minutos.

Es por eso que en la mente de la directiva cementera ya empieza a rondar la idea de tener un nuevo goleador y hay uno que no solo está disponible sino que no se ha cansado de romper redes el último año.

EL REFUERZO QUE CRUZ AZUL YA SE PLANTEA PARA EL VERANO

Para solucionar esa falta de gol, Cruz Azul tiene, no solo en carpeta, sino en su poder, a Diber Cambindo, que le sigue perteneciendo en gran parte al conjunto cementero.

El colombiano es uno de los mejores jugadores de toda la Liga MX, con Necaxa es líder absoluto, goleador nato y ha sido clave para los buenos torneos del los Rayos.

La Máquina tiene el 80% del pase del sudamericano por lo que podría disponer de él a partir del próximo torneo, siempre y cuando el cuadro de Aguascalientes no haga válida la opción de compra obligatoria.

Cuando Diber fue cedido a Necaxa con solo el 20%, Cruz Azul le dio vía a los Rayos de poder adquirirlo, si así lo querían, una vez que acabe este Clausura 2025.

El gran problema sería a la interna del club azul, porque ya tiene a 3 atacantes y tener que sacrificar a uno, no solo es un riesgo de gestión, sino de dinero.

Diber Cambindo la está rompiendo con Necaxa / Jam Media Ampliar

¿QUIÉN SERÍA EL DELANTERO SACRIFICADO PARA REGRESAR A ACAMBINDO A CRUZ AZUL?

Lo más lógico sería pensar en Ángel Sepúlveda, que que el que menos reflector, pero es el que más quiere la afición. Juega poco pero rinde mucho. Ahí viene el dilema.

Porque los otros dos nombres, si bien. no han rendido como se esperaba, dejarlos ir después de la gran inversión que se hizo por cada uno, sería un fracaso deportivo y financiero para el equipo.

Tanto Fernández como Giorgos costaron más de 10 MDD, así que, cederlos no está en opciones y tendrían que venderlos en una cifra cercana, para sacar algo de rédito.

Por ahora, Vicente Sánchez se mantiene en el banquillo y su permanencia dependerá de qué tan lejos llegue en Liga y Concacaf, donde está obligado a ganar ambos. A partir de ahí, se tomarán decisiones, pero es un hecho que Cambindo es un nombre que suena de nueva cuenta muy fuerte en las oficinas de La Noria.