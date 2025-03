Richard Sánchez: No quiero jugar en otro club en México; no quiero jugar contra el América

Richard Sanchez se ha despedido de forma oficial del Club América, después de una etapa gloriosa en Coapa.

El mediocampista paraguayo ya no vio actividad el pasado fin de semana en el clásico nacional de la Liga BBVA MX y en las primeras horas del domingo hizo el viaje a Argentina para cerrar su fichaje con Racing.

Fueron más de cinco años los que el cachorro vistió la playera azulcrema, en donde disputó 211 partidos, marcó 18 goles y dio 27 asistencias.

En esta etapa, consiguió tres títulos de liga, destacando su participación en la liguilla del Apertura 2024, en donde marcó en las vueltas de las semifinales y la final.

Ahora, Racing pagará una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares al América y Sánchez firmará hasta 2028 con el equipo argentino.

RICHARD NO QUISO JUGAR EN OTRO EQUIPO DE MÉXICO PARA NO JUGAR CONTRA AMÉRICA

El Cachorro se enamoró tanto del club de Coapa, que cuando llegaron ofertas de equipos como Rayados o Toluca, él dijo que no, esperando alguna oferta del exterior, con tal de no jugar contras las Águilas.

“Es buen momento para salir de América. Siento que le di todo de mi, el club me dio todo. Gané 6 títulos. Me encanta América, quiero mucho a esta institución y no me gustaría jugar contra ellos”, dijo el paraguayo en una charla con la radio de su país.

En redes sociales se publicó un video donde el sábado pasado, el equipo se despidió de Richard, visiblemente emocionado y con la voz cortada y los ojos inyectados, el mediocampista le dijo adiós a sus compañeros y a la afición, que igual lo ha llenado de elogios y agradecimientos.

¿QUIÉN PODRÍA SER EL SUSTITUTO DE RICHARD SÁNCHEZ?

La salida de Richard llega a mitad de temporada, justo cuando América se juega la vida en Concacaf y tiene en puerta el cierre de torneo en México. Y aunque plantel tiene de sobra, nadie con las características del paraguayo.

Las Águilas ya no pueden fichar a nadie y en la media cancha, Erick Sánchez parece ser el más parecido a lo que aportaba el Cachorro.

Otra de las opciones es Aarón Arredondo, que en los primeros dos juegos de la temporada, cuando Jardine echó mano de sus juveniles, fue titular y de los de mejor rendimiento. Además, también buen disparo de media distancia como el sudamericano.