Alineación México vs Canadá, semifinal Concacaf Nations League 2025

Semana vital para el futuro cercano de la Selección Mexicana y el proyecto de Javier Aguirre a poco más de un año de la Copa del Mundo. Se juega la Semifinal de la Concacaf Nations League, un torneo que el Tricolor nunca ha podido ganar y en la edición de este 2025 es obligación.

Para ello, el Vasco ha preparado a lo mejor que tiene disponible, con una combinación de su gente de jerarquía, además de rostros nuevos a los cuales les empieza a abrir paso.

Para el juego ante la Hoja de Maple, la Selección Mexicana tendrá un ataque importante, ya con conocimiento de 4 titulares que el DT ha adelantado en la previa.

Este martes en conferencia de prensa, Aguirre confirmó a Luis Ángel Malagón, Jesús Gallardo y Erik Lira, una grata sorpresa y que ha sido de los futbolistas que mejor nivel ha mostrado este semestre en la Liga MX.

A lo largo de este 2025, ha jugado en diferentes posiciones, como mediocampista de contención o pivote, pero predominando la de tercer central. Adicional a ello, cabe mencionar que fue titular en los dos partidos amistosos de la selección mexicana en Sudamérica, en donde marcó gol ante Inter de Porto Alegre y posteriormente repitió titularidad ante River Plate.

El otro que será titular es Raúl Jiménez, quien es más del gusto del Vasco que Santiago Giménez, que llegó con el pie derecho al Milan de Italia, pero en sus últimos 5 partidos no solo no ha podido marcar, sino que no se le ha visto en buen nivel.

ALINEACIÓN MÉXICO VS CANADÁ, NATIONS LEAGUE 2025

De acuerdo a fuentes cercanas a la Selección Mexicana, a falta de dos días para el partido, Javier Aguirre ya tiene dibujado su Xl estelar para enfrentar a Canadá, aunque aún le queda una duda por resolver: Edson Álvarez ¿Central o doble contención?.

Y es que por la ausencia de César Montes, que está suspendido, el lugar en la defensa del Cachorro puede ser para el jugador del West Ham, aunque Ramón Juárez ha ganado créditos por su buen momento en América.

En caso de que el de las Águilas juegue, el Machín irá de doble 5 junto a Lira. Pero si es Álvarez de central, en MC Luis Romo sería el indicado para entrar al cuadro titular.

PORTERO: Luis Ángel Malagón

Luis Ángel Malagón DEFENSAS: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Ramón Juárez y Rodrigo Huescas

Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Ramón Juárez y Rodrigo Huescas MEDIOS: Erik Lira y Edson Álvarez

Erik Lira y Edson Álvarez DELANTEROS: Alexis Vega, César Huerta, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

CANADÁ VS MÉXICO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER