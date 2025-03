Pumas fue sancionado con multa económica por la Comisión Disciplinaria tras quejarse del arbitraje en el juego ante Monterrey

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol impuso una multa económica a Pumas tras las declaraciones publicadas en redes sociales por el club universitario luego de la derrota 3-1 ante Monterrey en la Jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

La sanción se debe a la transgresión del artículo 70, inciso c) del Reglamento de Sanciones de la FMF, que establece que será sancionado aquel que no se dirija con respeto, prudencia y honestidad o que no proporcione información clara y veraz a los medios de comunicación o redes sociales.

El comunicado de Pumas, emitido en su cuenta oficial al término del compromiso disputado el domingo, expresó un fuerte rechazo hacia el arbitraje del partido, señalando que las decisiones arbitrales afectaron directamente el marcador. Además, mencionaron que “El fútbol mexicano merece tener un arbitraje a la altura de la afición y los clubes de la Liga MX”.

Si bien es cierto el encuentro fue polémico, el club azul y oro se habría quejado ya que en el encuentro se le anularon tres goles y no se sancionó con expulsión un codazo de Sergio Ramos al minuto 32. Además de un penal que fue marcado a favor de Monterrey.

Ante estas declaraciones, la Comisión Disciplinaria determinó que el club violó el reglamento al emitir comentarios que, según el organismo, no se dirigieron con respeto y prudencia hacia el cuerpo arbitral y las decisiones tomadas durante el partido.