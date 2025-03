MéxIco gana su primera Nations League, Raúl Jiménez sueña con el récord de Chicharito y hay ilusión para la Copa del Mundo

La Selección Mexicana se coronó por primera vez en la historia en la Nations League al derrotar 2-1 a Panamá en un partido con dramatismo incluido.

El conjunto Tricolor se fue al frente en el marcador rápidamente. Al minuto 8, Raúl Jiménez abrió el marcador. Tras un centro por derecha de Roberto ‘Piojo’ Alvarado, el lobo americano aprovechó una mala salida del portero canalero para el 1-0 de México.

En el resto del primer tiempo, la Selección Nacional fue superior, sin embargo, Panamá encontró el empate. Tras un error de Luis Malagón, el balón quedó a la deriva en el área y Johan Vásquez cometió penal, el cual el panameño Adalberto Carrasquilla intercambió por gol.

Para el segundo tiempo, Panamá tampoco apareció con peligro sobre el marco del Tricolor, aunque México no encontraba claridad al frente.

Fue hasta el minuto 90 cuando apareció un grave error de los canaleros para que la Selección Mexicana encontrara el triunfo. El defensa José Córdoba cometió una mano absurda, por lo que se señaló penal, el cual Raúl Jiménez ejecutó a la perfección y con frialdad desde los once pasos.

De esta forma, México ganó la Nations League por primera vez, siendo este el único trofeo que les faltaba en sus vitrinas.

RAÚL JIMÉNEZ A ¿12 O 13 GOLES? DEL RÉCORD DE CHICHARITO

Con 4 goles en este Final Four, Raúl Jiménez ha levantado la mano para ser el líder de esta parte final del proceso rumbo a la Copa del Mundo. El delantero del Fulham mostró un nivel por encima del resto y sin hacer mucho ruido, ya se ha puesto como el tercer máximo anotador en la historia de la Selección Mexicana, superando a Cuauhtémoc Blanco.

El Lobo llegó a 40 goles con la camiseta del Tricolor, por lo que está a 6 de Jared Borgetti y a 12 de alcanza en el primer lugar a Javier Hernández, aunque con un asterisco.

Y es que la FIFA no reconoce a Martinica dentro de sus afiliados, por lo que ese gol en la Copa Oro hace algunos año, no se le cuenta al mexicano, pero CONCACAF sí lo hace. Por lo que, si Jiménez quiere ser el primer en el listado histórico de goleadores en el cuadro nacional, deberá marcar otros 13 o 14 goles en lo que le queda de carrera.

“Por ahora no pienso en eso, pienso en seguir ayudando al equipo, me siento en un gran nivel, aún me siento muy capaz de aportarle al equipo y si se termina dando (quedar primero de la lista) será algo muy lindo”, dijo el 9 de la Selección tras ganar el juego ante Panamá.