Descubren intento de amaño de partido en el futbol mexicano; le ofrecieron decenas de miles de pesos a un club de Jalisco para arreglar juego

El futbol mexicano sigue caminando en la cornisa de un escándalo mundial por arreglo o amaño de partidos y luego de que hace unos días se diera a conocer el caso del Real Apodaca de segunda división y jugadores que habían, presuntamente participado en un juego donde hubo jugadas sospechosas, ahora se da a conocer otro caso donde se ofreció dinero a un equipo profesional.

Se trata de los Tecos, el mítico equipo de Zapopan, que hoy, lejos de Primera División, vuelve a ver la luz en la Liga Premier (Tercer categoría del futbol mexicano) y que en días pasados recibieron una jugosa oferta para arreglar un partido a cambio de una fuerte cantidad de dinero.

De acuerdo a información de Paco Arredondo, periodista de TUDN y colaborador en W Deportes, un grupo de personas le puso en la mesa a jugadores de Tecos, 150 mil pesos para que, en uno de sus juegos, hubiera, al menos, cuatro goles, sin importar el marcador.

TAMBIÉN PUEDES LEER: FIFA ratifica su postura y León no jugará el Mundial del Clubes… Por ahora

La idea era que alguno de los futbolistas o parte del cuerpo técnico o directiva, accediera a dicha oferta y convencer a sus compañeros de concretar la apuesta con una suma que, en esas divisiones es muy difícil de alcanzar para los jugadores.

Esta situación fue directo con los altos mandos del club, el cual no aceptaron y de inmediato pusieron en alerta a la Liga y la Federación.

Este tema enciende de nuevo el foco rojo en el futbol mexicano, que ya hace semanas vio como jugadores de esa misma categoría, arreglaban partidos gracias a un video que una casa de apuestas mandó desde Europa al descubrir apuestas grandes en partidos de poca relevancia.

DESCUBREN RED DE APOSTADORES GRACIAS QUE COMETIERON UN ERROR EN FACEBOOK

Pero el tema va más allá y es tan grave que la investigación que han hecho en el futbol mexicano, los ha llevado a descubrir una red de apostadores que podría tener nexos con posibles arreglos de partidos en divisiones inferiores.

Todo se dio en marzo pasado, cuando en al menos dos juegos de la Liga Premier que se transmiten por Facebook, descubrieron gente conectada desde países como Turquía, Grecia, Chipre y los cuales han estado pendientes de manera constante de otras transmisiones de esa misma liga.

Pero el error más grande que comieron fue en enero, cuando el partido entre Tecos y Real Apodaca de la Fecha 3 no se pudo jugar debido a problemas logísticos el mismo día del partido, pero como la transmisión de Facebook ya estaba programada, llegaron comentarios de varios usuarios en Europa preguntando por el inicio del encuentro.

Esta actividad les pareció muy inusual en la FMF y a partir de ahí comenzó una investigación interna que ha destapado ya varios casos de intento de amaño.

TE RECOMENDAMOS LEER: Chivas se mudará al Estadio Jalisco previo al Mundial 2026

HAN INTENTADO SOBORNAR A MÁS JUGADORES Y EQUIPOS

La Segunda División ha sido la liga elegida para esta red de apostadores la cual ya ha podido convencer a jugadores, DTs y hasta directivos, de aceptar dinero a cambio de arreglo de juegos.

El caso de Real Apodaca y Correcaminos no ha sido el único y aunque no han salido a la luz, la FMF se mantiene investigado y obteniendo evidencia para no solo combatir este grave problema sino castigar a todos los involucrados.

Se espera que sea este verano cuando el tema escale a lo más alto de la Federación y se ponga énfasis en un tema que no le conviene al futbol mexicano justo a un año del arranque de la Copa del Mundo.