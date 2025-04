Pumas: Primeras tres bajas confirmadas para el próximo torneo; Efraín Juárez ya no cuenta con dos figuras de la UNAM

Pumas vive momentos agridculces en plena previa del Play In de a Liga MX, a donde se metieron por la puerta de atrás y sobre la hora, manteniendo vivas las esperanzas de llegar a Cuartos de Final y pelear todavía por el título del Clausura 2025.

Sin embargo, en la interna de Universidad Nacional, saben que las cosas no han marchado como esperaban y aunque desde la llegada de Efraín Juárez al banquillo hubo una leve mejoría, el panorama luce complicado para el futuro.

Es por eso que, desde ya , empiezan a trabajar de cara al próximo torneo y para ello deben empezar con la limpia del plantel, donde hay jugadores que ya no entran en planes y hoy en W DEPORTES te adelantamos los primeros 3 nombres en la lista.

LAS PRIMERAS TRES BAJAS DE PUMAS PARA EL APERTURA 2026

Aunque en la afición, al menos en redes sociales, piden una limpia total de jugadores, para Efraín Juárez hay mucho talento que rescatar en la plantilla actual, pero sí ve algunos futbolistas que ya han terminado su ciclo en la UNAM y no cuenta con ellos para la siguiente campaña.

ULISES RIVAS

El primero es Ulises Rivas, que llegó desde Santos como una de las grandes esperanzas en el medio campo del futbol mexicano y en casi 3 años con Pumas, poco ha podido destacar.

Ulises Rivas - 2025 / Jam Media Ampliar

ROGELIO FUNES MORI

El segundo es Rogelio Funes Mori, que, tras convertirse en leyenda en Monterrey, en Pumas no ha rendido de la misma forma. Además, dentro del grupo ya ha tenido algunos roces y actitudes que no han gustado nada, sobre todo en las últimas semanas. Síntoma de que las cosas ya no marchan bien y lo mejor para ambas partes es un adiós definitivo.

Rogelio Funes Mori - 2025 / Jam Media Ampliar

ROBERT ERGAS

Y el último y más sorprendente es el del uruguayo, Robert Ergas, que, pese a las críticas que ha recibido por un grueso de la hinchada universitaria, en las últimas semanas ya se ha hecho de un lugar titular y ha venido destacando en lo individual.

Robert Ergas - Pumas 2025 / Jam Media Ampliar

El charrúa aún tiene un año de contrato, pero en la UNAM están dispuesto a escuchar ofertas por él o en todo caso, darle las gracias y liberar una plaza más de extranjero.

Otro de los nombres que están en duda para la siguiente temporada son Jorge Ruvalcaba y Santiago Trigos, aunque estos últimos serán analizados una vez que termina la participación de Pumas en el actual campeonato.