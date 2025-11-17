Jannik Sinner vence a Carlos Alcaraz y se corona bicampeón del ATP Finals

Jannik Sinner se proclamó campeón del ATP Finals tras vencer a Carlos Alcaraz con parciales de 7-6 y 7-5 en un juego que duró dos horas y dos minutos. El gran torneo que cierra el año del tenis, nos dio un último encuentro entre el italiano y el español, el cual fue reñido de principio a fin. El primer parcial fue un gran duelo que no tuvo quiebres y que finalizó en un tie break emocionante que se llevó Jannik Sinner 7-4.

Antes de empezar el segundo set, Carlos Alcaraz solicitó que se le vendara el muslo y tras esto, bajó su nivel de juego, lo que culminó con Sinner ganando el parcial y convirtiéndose en bicampeón del ATP Finals.

Con esto, Jannik Sinner se proclama el rey de las canchas bajo techo ya que lleva dos años sin perder en este formato y cierra su año con seis títulos.Por su lado, Carlitos Alcaraz finaliza como el número uno del mundo y con ocho títulos.

Estos 365 días nos regalaron seis encuentros fenomenales, duelos entre estos dos tenistas, todos en finales, donde el español ganó en Roland Garros, US Open, Masters 1000 de Roma y Masters 1000 de Cincinnati, mientras que el italiano ganó Wimbledon y este último torneo en Turín.