FMF rinde emotivo homenaje al expresidente Alberto de la Torre

Este jueves se llevó a cabo un emotivo homenaje al expresidente Alberto de la Torre, quien ya forma parte del Salón de Presidentes de la Casa del Futbol en Toluca.

La Federación Mexicana de Futbol rindió homenaje este 26 de marzo a Alberto de la Torre, quien fue presidente del organismo de 2000 a 2006. Durante la ceremonia se reconoció su liderazgo y su compromiso con el desarrollo institucional del futbol mexicano. Alberto estuvo acompañado por su familia, incluyendo a su esposa, hijos y nietos, en un acto lleno de recuerdos y reconocimiento.

La FMF rindió un emotivo homenaje al expresidente Alberto de la Torre. Ampliar

En el homenaje se reveló el retrato oficial que será colocado en el Salón de Presidentes, con el fin de inmortalizar su etapa al frente de la FMF. Además, recibió una réplica del retrato, un jersey con su nombre y la fecha del evento en el dorsal, así como una fotografía conmemorativa que recordó algunos de los momentos más importantes de su gestión.

El actual presidente de la FMF, Mikel Arriola, dedicó unas palabras durante la ceremonia:

“Hablar de Alberto es hablar de liderazgo en momentos importantes, de decisiones que marcaron el rumbo de nuestra federación y de una visión que contribuyó a fortalecer la estructura de nuestro futbol.”

Por su parte, Alberto de la Torre agradeció el reconocimiento y destacó la continuidad del trabajo dentro de la federación. En el evento también estuvieron presentes directivos como Ivar Sisniega, Iñigo Riestra, Fran Iturbide y Luis Palma, quienes felicitaron y reconocieron la trayectoria y la gran labor de Alberto durante su etapa al frente de la institución, destacando su contribución al fortalecimiento del futbol mexicano.