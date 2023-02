Historia del Show del medio tiempo del Super Bowl

El espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl es uno de los eventos más esperados del año, esto debido a la cantidad de artistas de talla mundial que han pisado el escenario a lo largo de la historia.

Pero, ¿Cómo surgió este show que se ha convertido en toda una tradición?

Fue en 1967 en el Coliseo de Los Ángeles Memorial cuando se realizó el primer espectáculo en el entretiempo del Súper Domingo, el cual estuvo a cargo de una banda de guerra, acompañados de los Bell Rocket Air Men, quienes volaron con unas mochilas cohetes por toda la ciudad.

Sin embargo, fue hasta 1993 en la edición XXVll del Super Bowl cuando el show subió al siguiente escalón, al contar con el ícono del Pop Michael Jackson, espectáculo que marcó un antes y un después en la historia.

Desde entonces, artistas de la talla de Diana Ross, Phil Collins, U2, The Rolling Stones, The Who, Paul McCartney, Prince, Beyonce, Madonna,Jennifer López, hasta artistas de habla hispana como Shakira, Enrique Iglesias, entre otros, han engalanado el show del Medio tiempo.

Para las últimas ediciones, la NFL ha optado por shows de r&b y Rap, con los exponentes más eitosos de estos géneros. En el 2021, The Weeknd sorprendió al mundo con su espectáculo desde las gradas hasta la cancha y para el 2022, los dioses del hip hop de estados unidos engalanaron la final de la NFL.

RIHANNA VUELVE TRAS 6 AÑOS FUERA

Para este 2023, en la edición LVll del Super Bowl estará a cargo de Rihanna, la cantante originaria de Bahamas, que regresa a los reflectores por primera vez desde el 2016 y tras una polémica contra la propia Liga, que hacía pensar que su momento en el HalfTime Show nunca llegaría.

La interprete de Umbrella se manifestó en alguna ocasión sobre la discriminación y el racismo en la NFL, no solo dentr5o de la cancha sino para los artistas que aspiraban a llegar a su medio tiempo. Después, apoyó el movimiento de Colin Kaepernik contra el himno nacional poniendo rodilla al suelo y hoy, a pesar de todo lo anterior, está en el centro del planeta.

Se espera que Rihanna vuelva a los escenarios con lo mejor de su repertorio, e incluso, en algunos videos en redes sociales, se ha dado a conoce que Umbrella, Love THe Way You Lie y Shup Up and Drive formarán parte de su tan espera setlist.

