Los atletas mexicanos ya están en Tokio

A una semana de comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación mexicana ya está llegando a tierras asiáticas.



Ahora le tocó a parte del equipo de clavados, gimnastas y compañeros de judo, este fin de semana.



Uno de los atletas que ya viaja, es Daniel Corral, quién por una lesión en el hombro, no pudo estar en los Panamericanos de Lima 2019; Pero al final se recuperó y participará en sus terceros juegos, donde además han sido los más difíciles de clasificarse según el bajacaliforniano.



“Creo que mi intención es vivir estos juegos al máximo, no hay en realidad como de: tengo que hacer esto para sentirme así, creo que ya lo siento y estoy muy contento con todo lo que he hecho. Estoy incluso orgulloso de todo lo que he logrado para este propósito”.



En el vuelo, también lo acompaña el nadador y abanderado nacional, Rommel Pacheco, quien además disputará sus últimos olímpicos.



“Con estos juegos me despido, con estos juegos digo adiós de los clavados, así que a darlo todo, ha habido una buena preparación, son muchos años de experiencia y de trabajo, así que estaré peleando por la medalla, para poder regalársela a México, a los clavados y a mí, esa medalla que tanto anhelo”.



En el avión también van acompañados de: los clavadistas, Iván García, Kevin Berlín, Carolina Mendoza y Diego Balleza, la gimnasta, Alexa Moreno y la judoka, Prisca Awiti- Alcaraz.