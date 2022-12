“México es más conocido por sus novelas, no por su futbol”: Mauro Camoranesi

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial Qatar 2022, los analistas y comentaristas deportivos han argumentado al respecto, un caso singular es el de Mauro Camoranesi, exjugador de Cruz Azul, quien ha dicho que México es más conocido por sus novelas que por su futbol.

TE RECOMENDAMOS: ¿Entregó el partido el Tata ante Argentina? Directivo que trajo al entrenador calificó el trabajo del argentino

“No se ve y si me preguntas porqué, no lo sé”, dijo el exfutbolista, refiriéndose a qué no hay mucha exposición televisiva de la Liga MX en otros países.

“México es conocido por las novelas, ¿en los derechos televisivos no puedes vender una novela y decir ‘te regalo la Liga MX’, que por lo menos la gente sepa que existe?”, añadió Camoranesi, sugiriendo que regalen los derechos de transmisión del futbol mexicano.

“Lo que falta siempre son ideas, no es que falte dinero, infraestructura, no faltan capacidades, cerebros, gente que abra la puerta y diga ‘dale, prueba y veamos cómo va”, comentó.

⚽: Mauro Camoranesi dijo que México es más conocido en el extranjero por sus novelas que por el fútbol: "México es conocido por las novelas, ¿en los derechos televisivos no puedes vender una novela y decir 'te regalo la liga mexicana', que por lo menos la gente sepa que existe?" pic.twitter.com/AdHFIjtonI — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) December 2, 2022

¿Quién es Mauro Camoranesi?

Mauro Camoranesi fue campeón del mundo con la Selección de Italia en Alemania 2006; jugó dos etapas en México, la primera de 1995 - 1996 en Santos Laguna y de 1998 - 2000 en Cruz Azul.

TE PUEDE INTERESAR: Los jugadores que alzan la mano para ser la nueva generación de la Selección Mexicana de cara al 2026