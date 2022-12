¡Fue duro! Carlos Salcido criticó el pobre trabajo en fuerzas básicas en México

El fracaso de la selección mexicana en Qatar 2022 es el producto del mal trabajo que se ha hecho en las fuerzas básicas en México, así lo consideró Carlos Salcido.

Durante una entrevista en “Los Maestros de la Jugada”, el exfutbolista aseguró que la eliminación mundialista del Tri se debe al pobre proceso que ven los juveniles mexicanos en los equipos de la Liga MX.

TE RECOMENDAMOS: Uriel Antuna se sinceró y así calificó la actuación de la Selección Mexicana en Qatar 2022

“Nosotros como mexicanos ni siquiera nos echamos la mano, pareciera que esa parte es complicada. He ido a fuerzas básicas de algunos clubes y se te acerca uno y te dice ‘no es que este wey así y este así’, y cuando llega un pelotón de extranjeros empezamos a decir ‘no creen en el mexicano, no manches, no es todo’. Cuando el mexicano tiene esta parte y esta situación, pareciera que cuando se le acerca un mexicano es como si le quisieran quitar el trabajo”, mencionó.

Salcido, quien trabaja en un club de tercera división, también compartió su desilusión por el abandono de la preparación de los jóvenes mexicanos, lo que lo alejó del interés de ser director técnico de primera división.

“No quisiera ser un entrenador como ellos, no quisiera estar en una primera división, me gusta el tema de básicas, de formación, pero aquí hay muchos entrenadores, no hay formador. Les importa más un resultado que formar a un chavo. Les importa más el resultado inmediato que a futuro. Nos importa quedar campeones y que nos queden rezagados cinco o seis jugadores y al final ‘mijo que te vaya bien’, sentenció.

Esto es lo que pide Salcido.

Además, Salcido aseguró que México debe enfocarse en los adolescentes y apoyar a los que “salen de barrio” para que la selección dé un salto de calidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡La FMF ya tiene al próximo DT de México! A muchos no les va a gustar el nombre