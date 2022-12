De todos los lugares a donde fuí, México es mi favorito: Pelé

Se fue uno de los más grandes de la historia, para muchos, el mejor. Se ha confirmado la muerte de Edson Arantes Do Nascimento, mejor conocido como Pelé; la leyenda brasileña perdió la vida a los 82 años y el mundo del futbol le llora, pero en especial México, tierra que lo vio ponerse en lo más alto del olimpo.

Y es que si bien, antes de la Copa del Mundo de 1970, Pelé ya era una figura y un mito, ese Mundial ganado en el Estadio Azteca, con un equipo de época, un futbol adelantado a su tiempo y una exhibición total del Scratch, hicieron que la tierra azteca y O´Rei formaran un nexo que durará para la eternidad.

Sin embargo, lo que acabó con el final más feliz de todos, inició con drama y mucha tensión y presión política sobre Pelé, que estuvo a punto de renunciar no solo a la Selección brasileña, sino a su carrera, luego de los señalamientos en su contra por su nulo aporte de liderazgo o voz a la sociedad, durante la dictadura militar en su país que comenzó en 1965.

Los brasileños le pedían a su ídolo que tomara la voz de mando, que fuera él quien levantara la palabra y se plantara al gobierno, sin embargo, el jugador nunca lo hizo, prefirió mantenerse en silencio y lo que en la cancha era casi como un dios, fuera de ella pasó a ser un señalado más.

“Yo no quería ser Pelé en esos momentos. Yo quería paz para mi y para mi pueblo”, dijo O´Rei en su documental.

A final de cuentas, los directivos de la Federación lo convencieron de ir a México 70 y el resto es historia. A lado de otros titanes como airzinho, Tostão, Rivelino, Gerson y Carlos Alberto, el Scratch robó y se coronó ante más de 100 mil personas en el Estadio Azteca en un juego épico ante Italia, que acabó con Pelé levantando el Jules Rimet y un sombrero de charro en la cabeza.

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México. El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, tan bueno con Brasil. Digo con Brasil porque yo soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña tan maravillosamente. Olvidando al futbol, éramos bien recibidos”, expresó el Rey en un especial de la FIFA hace algunos años.

Pelé regresó a México en varias ocasiones, al Salón de la Fama, a la inauguración de TSM de Santos vs Santos en el 2010 y siendo embajador de un banco y en todas, se conmovió hasta las lágrimas, al ver que el amor nuestro país para su majestad seguía intacto.