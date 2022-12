Guillermo Ochoa no es un arquero completo: Leyenda del futbol mexicano

La carrera de Guillermo Ochoa es un constante va y ven entre sus fans y sus críticos más fuertes. Unos lo ponen como el mejor de la historia y los otros de tronco y malo no lo bajan. Lo cierto es que Paco Memo una vez más dio muestras de ser un profesional y a sus 36 años se ha aventurado de nuevo al futbol europeo y jugará en el Salernitana de la Serie A de Italia a partir de la próxima semana.

Sin embargo, en su CV aún muchos le ponen un gran asterisco. Las salidas por el balón, algo que dicen los que saben, nunca corrigió y quien mejor que otro ícono de la Selección para hablar de ello.

Se trata de Ignacio Calderón, que dijo en charla para ESPN, que Ochoa está lejos de ser un guardameta completo e hizo énfasis en su juego aéreo y los goles que ha recibido dentro de su propia área chica.

“Ochoa tiene grandes cualidades, pero yo no lo considero un portero completo. Su debilidad son las salidas y su gran acierto son los reflejos estando dentro del marco. Ahí es muy difícil, porque tiene grandes reflejos, reacciona rápido y todo, pero desgraciadamente, en las salidas le rematan dentro del área chica y eso debería de haberlo trabajado mucho más”.

Y es que ya sea con América, sus otros clubes o en el Tricolor, hay varias anotaciones en los que Guillermo pudo hacer más, sin embargo, su mayor debilidad jamás la pudo cambiar.

LA TOTA, EL MEJOR DE TODOS

Para el Cuate, comparar a Guillermo Ochoa con la Tota Carbajal es inadmisible. Si bien ambos ya jugaron 5 Copas del Mundo y Memo puede ir por la sexta, los tiempos son diferentes aunque eso sí, pone por encima a su compañero en el 66.

“Me han preguntado si Memo Ochoa es el mejor portero de todos los tiempos?’. Pues no, no estoy de acuerdo; para mí el mejor portero que ha tenido México, en mi tiempo fue la ‘Tota’ Carbajal. Fui su compañero en el Mundial del 66. Es más, yo ya iba de titular y él jugó el tercer partido para cumplir las cinco Copas... No lo veía por la televisión, porque no había, pero pues; era Antonio Carbajal el portero de la Selección Nacional”.