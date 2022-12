Guillermo Ochoa avisa: Quiero jugar el Mundial 2026

“Mi ilusión es jugar el próximo Mundial que se juega en México y poder terminar mi carrera con ese Mundial”. ¿Así o más claro?. Francisco Guillermo Ochoa fue presentado de manera oficial con el Salernitana de la Serie A de Italia y tiró contundente mensaje al futbol mexicano y a todos los arqueros que quieran quitarle el puesto de la Selección de cara al 2026.

Y es que a pesar de tener 36 años y una carrera envidiable, Paco Memo aún tiene metas y objetivos y uno de ellos es mantenerse a punto para llegar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con chances de jugar y así romper un récord que nadie más podría presumir en el planeta: 6 Copas del Mundo disputadas.

Para ello, Ochoa sabe que necesita competencia, minutos y un buen proyecto, por eso es que decidió irse de América y volver a probar en el futbol europeo. Ahora, en una de las mejores Ligas del continente y con un equipo que pelea media tabla en el Calcio, pero con chances de llegar a competencias internacionales la próxima temporada.

“Independientemente del momento de mi carrera o de mi edad, positivo o negativo, siempre debo ser un atleta profesional, que respete el club para el que juega. Precisamente, por estas características espero competir en mi sexto campeonato del mundo”, expresó el guardameta.

“Mi ilusión es jugar el Mundial del 2026 que es en México y ahí ponerle fin a mi carrera".



Memo usará la camiseta 13, como es costumbre y aunque ya está integrado al equipo de lleno desde hace varios días, se empiezan a afinar detalles para el regreso de la Liga, donde debutaría nada más y nada menos que ante el Campeón, Milan, el próximo 4 de enero.

Las reacciones de la prensa y afición en aquel país ante las palabras de Ochoa, fueron positivos. En sitios y redes sociales lo califican como un profesional y comprometido. Además esperan que aporte seguridad al arco de un equipo que no ha jugado mal en este ciclo y que por ahora, no piensa en el descenso y se enfoca en llegar a Europa League.

CONTRATO DE SOLO 6 MESES

A pesar del nombre que tiene y de contar con pasaporte europeo, Guillermo Ochoa aceptó un contrato de solo 6 meses en el Salernitana, aunque aceptó que hay una opción clara de extensión, dependiendo los resultados del equipo guinda.

“Hay una opción para otra temporada. Fue la dirección quien me propuso un contrato de seis meses. Fueron muy claros cuando conmigo cuando me buscaron y en el futbol no es fácil encontrar una propiedad tan honesta y directa. Lo aprecié. Fue un acuerdo que hizo felices a ambas partes, ahora me toca a mí ponerme a disposición del equipo y crear las oportunidades adecuadas para que me vaya bien en la Serie A”.

