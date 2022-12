¡Pelé jugó en un equipo mexicano! Te contamos la historia

El mundo del futbol está de luto. Se ha ido, el que para muchos es el mejor de todos los tiempos. Murió Pelé a los 82 años de edad y luego de varios meses luchando contra el cáncer. O´Rei marcó la vida de millones de personas que hoy le lloran, pero en especial en México, al que él mismo definió como ‘su viaje favorito’ y donde, aunque pocos lo saben, también jugó para un club en tierras aztecas.

Aunque suene a una locura, Edson Arantes Do Nascimento, se puso la playera de un equipo mexicano y disputó algunos juegos y hasta gol marcó. ¿Lo sabías?, si no, ahora te relatamos esta fabulosa historia.

PELÉ JUGÓ PARA UN EQUIPO MEXICANO

Ya en el ocaso de su carrera, en 1975, Pelé había anunciado su adiós del Santos de Brasil, después de 18 temporadas y un sin fin de títulos ganados y aunque su llegada al Cosmos de Nueva York ya era un hecho, el Rey se dio tiempo de pasearse por algunas canchas del continente, jugando partidos amistosos, algunos a beneficio y entre esas ‘vacaciones’, estuvo México, en especifico, Guadalajara, donde 5 años atrás se hizo leyenda y se apoderó de la ciudad en el Mundial, donde Brasil jugó la mayoría de sus partidos en territorio tapatío.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Pickels, el perro que encontró la Copa del Mundo robada

Fue un cuadrangular entre equipos de Jalisco. Chivas, Atlas y Tecos, ahí, Pelé se puso la camiseta de los ya extintos Gallos y jugó un par de encuentros. El primero, ante los rojinegros, donde se definió todo en penales y el brasileño anotó uno de ellos para avanzar a la Final.

Ahí, se toparon con los Tecos, a los cuales no pudieron derrotar, pero O´Rei estuvo todo el juego, dejando una postal para la historia.

Las fotografías de ese par de encuentros en Guadalajara son casi patrimonio de la ciudad. Algunas están en museos y muchas otras en libros. Y es que no era para menos, la leyenda máxima del futbol en ese entonces, se puso la camiseta de un club local.

Ese par de juegos le sirvieron a Pelé para mantenerse en forma y semanas después arrancó su aventura en la Liga de Estados Unidos, donde también se cansó de hacer goles, aunque solo pudo ganar un campeonato.

Pelé con los Gallos de Jalisco Ampliar

MÉXICO, SU LUGAR FAVORITO

En alguna ocasión, Pelé reconoció su amor y cariño por México, donde reconoció el calor de la gente y el buen trato que siempre recibió, cada que pisó suelo azteca, en especial en esa Copa del Mundo del 70:

“De todos los viajes de mi carrera todo mundo me pregunta, ‘Pelé cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más’. A veces bromeo: ‘solo me faltó ir a la Luna, me faltó jugar en la Luna’, pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron es México”, dijo para un documental de la FIFA.