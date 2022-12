Pelé le marcó hat-trick a Chivas y doblete al América

Pelé se ha ido. Se confirmó el fallecimiento de una de las más grandes leyendas del futbol mundial. Durante varios meses, el ícono brasileño luchó contra el cáncer y hoy ha perdido la batalla.

El legado de Pelé trasciende fronteras, no solo es importante para Brasil, sino que en cada rincón del planeta, hay una historia, una anécdota de O´Rei y México no podía ser la excepción. Los nexos aztecas con Edson Arantes Do Nascimento son muchos. Desde aquel Mundial de 1970 que ganó con un equipo de época, hasta su última visita al Salón de la Fama.

Sin embargo, la historia del Rey en suelo mexicano comenzó mucho antes de la Copa del Mundo ya mencionada. Apenas con 18 años y ya siendo una estrella, Pelé vino a jugar un torneo y vacunó a varios equipos de la hoy llamada Liga MX incluidos los dos más grandes: América y Chivas.

TAMBIÉN PUEDES LEER: COPA DEL MUNDO: Se abre registro para compra de boletos para el Mundial 2026

PELÉ LE ANOTÓ A AMÉRICA Y CHIVAS

En 1959 se organizó un torneo de 6 equipos, León, Atlas, América, Chivas y dos invitados internacionales: El Dukla Praga de Checoslovaquia y el Santos de Brasil.

El Rey venía de coronarse en Suecia 58, siendo el más joven en ganar y marcar en un Mundial, por lo que los reflectores ya estaban sobre y no quedó a deber, a pesar de tratarse de solo un campeonato amistoso.

A La Fiera no le pudo marcar, a La Academia sí le hizo uno, pero donde se destapó fue ante el Rebaño, a quien le hizo tres de los 5 goles de ese partido y por si fuera poco, días después le hizo 2 al América. Ya en el último juego volvió a hacer 2 tanto, pero Santos perdió la Final con los checos, a pesar de la gran actuación de Pelé.

Iconos del futbol mexicano como Salvador Reyes, Isidoro Díaz, Jamaicón Villegas, Pedro Najera, Alfonso Portugal o José Luis Borbolla, estuvieron presentes en esos duelos, donde Águilas y Rojiblancos fueron víctimas de su majestad.

Un par de años después, Santos volvió a México, esta vez para un amistoso ante Necaxa, donde los Rayos salieron victoriosos, aunque no se escaparon de un golecito del brasileño.