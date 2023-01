Carlos Hermosillo explota contra directiva de Cruz Azul: No tienen palabra, no valen nada

Si alguien ama a Cruz Azul en el medio futbolístico es Carlos Hermosillo, uno de los ídolos más grandes en la historia del club y que desde hace años también se ha convertido en el crítico mayor de la institución, cuando se han tomado malas decisiones.

Y para este 2023 las cosas no cambian. A días de que arranque el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, el exdelantero habló EN EXCLUSIVA para W Deportes sobre las aspiraciones del equipo para esta temporada y reveló algunas cosas que la nueva directiva le prometió y nunca le cumplió.

Carlos dijo que cuando arrancó la nueva era en la directica celeste, le llamaron, lo buscaron, se reunieron con él y al final lo dejaron plantado; lo cual hizo que le bajara el dedo a los encargados del equipo por mentirosos y a los que dijo ‘no valen nada’.

“Lo más cerca que estuve fue con esta nueva directiva. Me citaron en un restaurant, me prometieron que yo iba ser no sé qué. Me citaron para grabar un video y después nada. No me dijeron nada, yo no le creo nada a estos tipos. La gente que no tiene palabra no vale nada, no es confiable”.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Uriel Antuna podría dejar Cruz Azul y volver a Europa

En específico, la pedrada fue para Víctor Velázquez y Carlos López de Silanes que ahora son presidente y director deportivo de los cementeros.

“No, ahora ya no puedo. Amo Cruz Azul, me encantaría hacer algo por el equipo. Pero yo no trabajo con gente así. Si en algún momento cambia el esquema, la gente encargada, que presenten un proyecto, tal vez sí. Por ahora estoy bien, estoy cómodo en el micrófono. Me gusta muchísimo lo que hago, así que tampoco es que me muera por ir”.

¿QUÉ LE HACE FALTA A CRUZ AZUL?

Para Hermosillo, más allá del título del 2021 y algunas Copas conseguidas, a La Máquina le esperan otra vez tiempos complicados, por la falta de inteligencia a la hora de fichar, pero sobre todo, por la ausencia de un proyecto que permita ilusionar a la gente.

“Para que un equipo sea Campeón necesita estar bien estructurado y este Cruz Azul no tiene eso. Revisa las contrataciones, Carrera y Lotti vienen de equipos chiquitos, nadie los compró. ¿Por qué en Cruz Azul vamos a revivir muertos?. Los extranjeros que vengan deben venir de equipos de más nombre, de más peso”.

“Mi hijo se la pasa llorando, cada vez desilusionan a más gente. Cruz Azul no está bien manejado”.

"Yo no trabajo con gente que no cumple su palabra, quiero mucho a #CruzAzul pero asi yo no puedo". @CHermosillo27 en #Territorioazul en @deportesWRADIO pic.twitter.com/DmrwKQMhf6 — Hugo Ramos (@Hugo_RamosM) January 3, 2023

Sobre la llegada de Óscar Pérez a un puesto directivo, Carlos espera que lo respeten y que le dejen tomar decisiones, aunque para él, solo lo utilizarán y las cosas seguirán como están ahora.

“Vi al Conejo Pérez en Qatar, lo quiero, lo respeto, es gran amigo y le deseo lo mejor. Lo único que yo le decía es que ojalá no lo utilicen para después darle una patada. Él tiene conocimiento y lo puede hacer muy bien, pero lo pueden utilizar. Me da gusto que él sea tomado en cuenta y que pueda tomar decisiones.”.

Por último, hizo menos la Copa por México que ganó el equipo esta pretemporada y le pide a los jugadores la Liga, para él, lo único que vale en verdad.

“Ganar estos torneos piteros no cuentan. Los que cuentas son los de Liga y para una institución tan grande como Cruz Azul no tienen significado. Van a la vitrina, pero son trofeos de cartón. La afición no quiere eso”.