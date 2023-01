Cristiano Ronaldo: Mi trabajo en Europa está hecho; no me importa lo que digan

¡Llegó el día! Oficialmente Cristiano Ronaldo ha dejado la élite del futbol mundial y bajo un contrato nunca antes visto, firmó y fue presentado con el Al Nassr de Arabia Saudita, ante más de 25 mil personas y una noche para enmarcar, en la carrera del bicho y en la historia del balompié.

Como si se tratarse de un Rey o el diplomático más importante del planeta, el club árabe preparo una noche majestuosa, elegante, divertida, emocionante. Pirotecnia, luces y miles de gentes gritan cantando y coreando el nombre del bicho, que llegó elegante y sonriente a esta nueva etapa.

Antes de saltar a la cancha, Ronaldo se pasó por la sala de prensa y tiró tremendas frases para explicar por qué decidió ir a Arabia Saudita y no seguir en Europa. La primera fue la más clara. Ofertas tuvo, pero ya lo ganó todo.

“Mi trabajo en Europa está hecho. Jugué en grandes clubes, gané muchas cosas y ahora vengo a este nuevo reto para i carrera. Tuve muchas oportunidades en Europa, muchos clubes en Brasil, en Australia, Estados Unidos e incluso en Portugal muchos clubes intentaron ficharme. Pero, le di mi palabra a este club; sólo a Al Nassr”.

Después, dijo que no está acabado, que no es el final de su carrera y las críticas y burlas por ya no competir en lo más alto lo tienen sin cuidado.

“El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad. No me preocupa lo que diga la gente, hoy en día e fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. No es el final de mi carrera. Rompí todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí, vine a ganar títulos”.

“MI CONTRATO ES ÚNICO PORQUE SOY UN JUGADOR ÚNICO”

“Estoy aquí para ayudarlos, para ayudar al equipo. Soy uno más y vine a ganar títulos"



- Cristiano Ronaldo a sus compañeros del Al Nassr 💙💛pic.twitter.com/7KgGNyKwIN — W Deportes (@deportesWRADIO) January 3, 2023

Después de las fotos y laa preguntas de la prensa, el Bicho conoció a sus compañeros, fue al vestidor, saludó a uno por uno, donde hay caras muy conocidas como el Pity Martínez, David Ospina o Vincent Aboubakar, que brilló con el Porto y recientemente con Camerún en la Copa del Mundo.

Se puso uniforme de juego y entonces sí, la locura comenzó. Saltó al campo y primero, solo, se dijo emocionado y comprometido. Después salió su esposa Georgina y sus hijos y con toda la familia reunida, agradecieron el recibimiento y dijeron juntos: “Soy un árabe más”.

CUÁNDO DEBUTA CRISTIANO RONALDO CON EL AL NASSR.

Cristiano Ronaldo podría debutar este jueves en el duelo del Al Nassr por la Fecha 12 de la Liga Árabe ante el Al Ta´ee o el sábado 14 de enero en el Clásico ante el Al Shabab.