Johan Vásquez podría dejar al Cremonese para jugar en otro equipo Europeo

Johan Vásquez no atraviesa un buen momento con el Cremonese, pues el ex de los Pumas no ha sido tomando en cuenta por el cuadro italiano, algo que podría provocar la salida del mexicano de la escuadra de la Serie A.

Sin embargo, el mexicano puede estar tranquilo pues de acuerdo con diversos reportes otro equipo de Europa está internado en adquirí al jugador quien participó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

Se trata del Red Bull Salzburg, uno de los equipos más importantes de Austria podría adquirir los servicios de Johan Vásquez y darle mejores oportunidades par lucirse en el rectángulo verde; se dice que el equipo ya tenía interés en el futbolista desde que estaba con el club Universitario.

Hasta el momento Johan Vásquez sigue perteneciendo al Cremonese, equipo con el que ficho en 2022 luego de su pasó por el Genoa quienes lo trajeron a Europa tras disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿CUALÉS HAN SIDO LOS NÚMEROS DE JOHAN VÁSUEZ CON EL CREMONESE?