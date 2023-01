Es algo fuera de nuestras manos: Gabriel Caballero sobre violencia en Sinaloa

Jueves negro para México. La violencia se ha apoderado una vez más del país por la captura de Ovidio Guzmán, uno de los principales objetivos del gobierno federal e importante y reconocido narcotraficante, hijo del Chapo Guzmán.

Y como casi siempre, el deporte, el futbol en este caso, se vio afectado con la suspensión de los partidos de Dorados y Mazatlán. Y es justamente el DT de este último equipo, quien habló en exclusiva con W DEPORTES sobre cómo están sus jugadores en estos momentos de tensión en la entidad.

Gabriel Caballero se pasó por Los Campamentos y aseguró que más allá de la preocupación normal por la violencia en la zona, el equipo está tranquilo y entrenando con normalidad.

“Nosotros estamos bien, por fortuna en Mazatlán no hay mucho inconveniente. Se cerraron aeropuertos, se complicó la situación y en la ciudad no hay tanto problema, pero bien. Sabemos lo que está pasando, pero no, nosotros hicimos el entrenamiento normal, hasta que vimos que se suspendió el juego, que no se puede volar por lo de aeropuertos y no sé que más. El equipo está tranquilo, todos bien”.

Caballero lamentó no poder debutar como lo tenían planeado este viernes ante León en el Kraken y tendrán que cambiar su plan de trabajo y entrenamientos, aunque por el momento, no hay indicios de tener que resguardarse o algo por el estilo.

“Lo único que nos cambia es el plan de trabajo. Nosotros estábamos listos para jugar mañana y ahora nos replantearemos lo que tenemos que hacer. Hay que entender que es una situación externa a nosotros”.

CABALLERO, EN CIUDADES PELIGROSAS

A Gabriel le ha tocado dirigir en municipios donde la violencia es pan de cada día, aunque asegura que por suerte, no le ha pasado nada.

“La verdad es que no me ha tocado nada. Viví un año en Culiacán, casi 2 años en Ciudad Juárez y a ver, pasan cosas como casi en todos lados del país. Pero no, nunca me tocó nada extremo y acá la ciudad, es tranquila, nada fuera de lo normal por fortuna”.

Gabriel Caballero en Campamentos: “Modifica pensando que el partido era mañana, pensando en qué decisiones se toman. Es una situación externa y hay que adaptarse”#LaVozDelFutbol ⚽️ — W Deportes (@deportesWRADIO) January 5, 2023

Fue DT de Dorados y Juárez, ambos en la Liga de Expansión, aunque a los Bravos también los dirigió en Primera.

Por último, habló del plantel que tiene para este Clausura 2023, donde tiene dos caras nuevas y de nivel ya probado en la Liga MX. Ariel Nahuelpán y Ake Loba, de los cuales espera goles y resultados inmediatos.

“Una de las deficiencias que teníamos era la falta de gol; el equipo jugaba bien pero erraba mucho, pero bueno, en lo futbolístico estábamos bien. Hoy, tanto Ake Loba y Nahuelpán, son jugadores que desde que yo estaba en otros equipos los quería tener, los conozco, creo que nos van a venir bien. Nos pueden ayudar a tener mejores resultados”.