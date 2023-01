Tenistas podrán jugar con COVID en Australia

Lo primero es que el país ya no tiene como obligación estar vacunado para poder entrar y la organización del torneo también anunció cambios. Los tenistas no solo no tendrán que hacerse pruebas Covid, tampoco tendrán que informar al comité si han dado positivo, por lo que podrán jugar aun estando infectados de coronavirus.

El director del torneo, Craig Tiley, anunció esta determinación en la rueda de prensa previa al torneo, sin embargo, dejó claro que las recomendaciones siguen siendo el aislamiento al presentar síntomas de la enfermedad.

El año pasado, Novak Djokovic vivió una auténtica telenovela, ya que viajó hasta Australia pensando que recibiría un permiso especial para jugar y fue retenido por el gobierno durante varios días.

Por último, se anunció que este viernes el serbio jugará un partido de exhibición en la Rod Laver Arena ante el local Nick Kyrgios.