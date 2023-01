Cata Domínguez no piensa en el retiro

En exclusiva para Pasión W, habló Julio César el “Cata” Dominguez, defensor histórico de Cruz Azul

Uno de los principales cuestionamientos que le hicieron fue acerca de su posible retiro con la Máquina, a lo que él contestò:

“No, me lo han preguntado, pero me siento bien fìsicamente, yo siempre se los dejò al preparador fìsico que le pregunten a èl si no estoy bien o si. Gracias a Dios me siento bien, no me siento cansado ni nada”.

Respecto a las crìticas que ha recibido el jugador por diferentes aficionados, esto fue lo que contestò:

“Te puedo aceptar cualquier crítia que me hagan, pero más allá de eso no, el que se metan con mi familia, yo me enfoco mucho en mi trabajo y ahí están los partidos y números que reflejan”.

Por ùltimo opinò sobre el nivel de Raúl Gutierrez:

“Los éxitos llegan a base de trabajo y èl se la ganò. Es un profesor muy serio que le gusta trabajary por ello hemos avanzado”.