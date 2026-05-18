La coincidencia que ilusiona a Cruz Azul con el título del Clausura 2026

Cruz Azul está nuevamente en una final del fútbol mexicano y la ilusión de conquistar la ansiada “Décima” crece entre sus aficionados. Pero además del buen momento deportivo, una curiosa coincidencia comenzó a hacerse viral y muchos cementeros ya la consideran una señal de campeonato.

Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

Todo comenzó después de que Tepatitlán FC se coronara campeón de la Liga de Expansión MX. La razón del revuelo es que la última vez que el conjunto jalisciense levantó ese título, Cruz Azul también terminó siendo campeón de la Liga MX.

La coincidencia entre Tepatitlán y Cruz Azul que se volvió viral

En el Clausura 2021, Tepatitlán FC conquistó la Liga de Expansión tras vencer a Atlético Morelia. Semanas después, Cruz Azul rompió su histórica sequía y derrotó a Santos Laguna para conquistar el título del Guard1anes 2021.

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Ahora, en 2026, Tepatitlán volvió a ser campeón tras imponerse a Tampico Madero, y muchos aficionados consideran que la historia podría repetirse con La Máquina.

Cruz Azul llega encendido a la final del Clausura 2026

Más allá de las coincidencias, el momento futbolístico del equipo dirigido por Joel Huiqui también alimenta la esperanza celeste. Cruz Azul eliminó a Chivas en semifinales con marcador global de 4-3 y regresó a una final de Liga MX por primera vez desde 2024.

1️⃣0️⃣0️⃣ victorias en liguilla 💙🚂 pic.twitter.com/LtkCsrimFM — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 18, 2026

El equipo cementero mostró una versión mucho más agresiva y ordenada en la liguilla, dejando atrás las dudas que existían tras la salida de Nicolás Larcamón semanas atrás.

Incluso el propio Joel Huiqui aseguró tras la clasificación que su equipo “merecidamente está en la final” y dejó claro que el objetivo es conquistar el décimo campeonato de liga para la institución.

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Aunque las coincidencias no garantizan títulos, la afición cementera se aferra a cualquier señal positiva en busca de la tan esperada Décima.

Con un equipo en gran momento, una final ante Pumas y una curiosa historia relacionada con Tepatitlán, Cruz Azul vuelve a ilusionarse con escribir otra página histórica en el futbol mexicano.