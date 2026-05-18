Matías Almeyda será nuevo entrenador de Rayados; su regreso a la Liga MX está muy cerca

Matías Almeyda está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Rayados de Monterrey rumbo al Apertura 2026.

Matías Almeyda / Fran Santiago Ampliar

La directiva albiazul ya alcanzó un acuerdo con el estratega argentino y únicamente restan detalles finales para cerrar oficialmente su llegada al futbol mexicano. De concretarse el anuncio, Almeyda volverá a la Liga MX después de ocho años, tras su exitoso paso por Club Deportivo Guadalajara y sus recientes experiencias en Europa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Dennis te Kloese es nuevo presidente deportivo de Rayados

Rayados apostará por Matías Almeyda para el Apertura 2026

La llegada del “Pelado” representa uno de los movimientos más importantes del mercado de entrenadores en México. Rayados buscaba un técnico con experiencia internacional, éxito nacional y con un perfil totalmente identificable, que fue de lo que careció el equipo regiomontano en los últimos torneos.

El entrenador argentino firmaría un contrato por dos años y estaría arribando próximamente a Monterrey para cerrar el proceso formal y comenzar la planeación del nuevo proyecto deportivo.

El exitoso paso de Almeyda por Chivas

Matías Almeyda dejó una huella muy importante durante su etapa con Chivas entre 2015 y 2018.

Con el Guadalajara conquistó:

Liga MX

Concachampions

Copa MX

Supercopa MX

Además, se convirtió en uno de los técnicos más queridos por la afición rojiblanca tras romper una larga sequía de títulos de liga.

Su estilo intenso, emocional y ofensivo ayudó a consolidar su imagen como uno de los entrenadores más importantes que han pasado por el fútbol mexicano en los últimos años.

Rayados apostará por Matías Almeyda / Fran Santiago Ampliar

¿Cuándo anunciaría Rayados a Matías Almeyda?

Aunque todavía faltan detalles administrativos y la firma final del contrato, en Monterrey existe confianza de que el anuncio oficial llegue antes del inicio de la pretemporada.

La llegada de Matías Almeyda promete convertirse en uno de los grandes bombazos rumbo al Apertura 2026 y marcaría uno de los regresos más esperados de los últimos años en la Liga MX.