Cruz Azul regresa al Ciudad de los Deportes para jugar la Final de ida del Clausura 2026 ante Pumas / Jam Media

Cruz Azul ya tendría definida su sede para la final de ida del Clausura 2026 ante Pumas. Luego de varios días de incertidumbre, la directiva encabezada por Víctor Velázquez logró que los cuartos de final y semifinales se jugaran en el Estadio Banorte. Ahora, para la ida de la gran final del “clásico de la obsesión”, La Máquina se mantendrá en Ciudad de México y volverá al Estadio Ciudad de los Deportes.

Rodolfo Rotondi / Jam Media Ampliar

El regreso de Cruz Azul al antiguo Estadio Azul

La posibilidad de volver al Estadio Ciudad de los Deportes ha generado entusiasmo entre aficionados celestes, ya que el recinto fue casa de Cruz Azul durante varios años y mantiene un vínculo importante con la afición.

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La directiva encabezada por Víctor Velázquez aceleró negociaciones con los propietarios del inmueble para cerrar el acuerdo a tiempo para la final de ida. De esta forma se logró que Cruz Azul no saliera de la Ciudad de México durante toda la liguilla, aspecto clave, pues en el Estadio Cuauhtémoc nunca lograron conectar con su afición y hubo asistencias bajas durante la temporada regular del Clausura 2026.

¿Por qué Cruz Azul no jugará en el Estadio Banorte?

Aunque Cruz Azul volvió recientemente al Estadio Banorte durante la liguilla, el inmueble ya se encuentra bajo control de la FIFA como parte de los preparativos para la Copa del Mundo 2026, situación que impide utilizarlo para la final del futbol mexicano.

Por esa razón, la directiva cementera tuvo que analizar distintas alternativas para mantener la localía cerca de su afición. Finalmente, el inmueble de la colonia Nochebuena tomó fuerza y todo apunta a que será confirmado oficialmente por la Liga MX.

Pumas y Cruz Azul jugarán una final con mucha tensión

La serie entre Pumas y Cruz Azul no solo definirá al campeón del Clausura 2026, también llega rodeada de tensión por todo lo ocurrido entre ambos clubes en los últimos meses.

Cruz Azul utilizó anteriormente Ciudad Universitaria como sede alterna, pero posteriormente tuvo que buscar otras opciones tras no continuar el acuerdo con los universitarios. Ahora, el destino pondrá a ambos equipos frente a frente en una final de Liga MX.

Además, figuras históricas como Carlos Hermosillo ya calentaron el ambiente con declaraciones polémicas, asegurando que La Máquina buscará “quitarle la copa” a Pumas en su propio estadio.

TENEMOS FINAL 🔥🔥🔥



Pumas y Cruz Azul fueron lo ejotes equipos del Clausura 2026 y están listos para disputar la gran final.



Estamos a 90 minutos de conocer si los universitarios conquistan la octava estrella o la Máquina la décima. pic.twitter.com/4PYzdXZk6Q — W Deportes (@deportesWRADIO) May 18, 2026

Cruz Azul sueña con la Décima

El equipo dirigido por Joel Huiqui llega en gran momento después de eliminar a Chivas en semifinales y ahora buscará conquistar la décima estrella de su historia.

Con el posible regreso al Estadio Ciudad de los Deportes y una afición completamente ilusionada, Cruz Azul intentará dar el primer golpe en la final antes de cerrar la serie en Ciudad Universitaria frente a Pumas.