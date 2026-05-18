Cruz Azul vs Pumas: Quedaron definidas las fechas y horarios para la final del Clausura 2026 / Jam Media

https://www.wdeportes.com/2026/05/18/pumas-elimina-a-pachuca-con-golazo-de-jordan-carrillo-y-jugara-la-final-contra-cruz-azul/y Cruz Azul jugarán la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX. Los universitarios eliminaron este domingo a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario con gol de Jordan Carrillo, mientras que la Máquina selló su pase el sábado con un triunfo global de 4-3 sobre Chivas en el Estadio Jalisco.

Pumas vs Cruz Azul / Jam Media Ampliar

¿Cuándo y dónde se juega la Final Pumas vs Cruz Azul 2026?

La serie por el título se disputará en dos fechas:

Ida: Cruz Azul vs Pumas — Jueves 21 de mayo, Estadio Ciudad de los Deportes. La Máquina regresará al recinto de la colonia Noche Buena como local en esta Liguilla porque el Estadio Azteca fue entregado a la FIFA para los preparativos del Mundial 2026. Aunque la directiva está buscando trasladar el partido a la Ciudad de los Deportes.

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Vuelta: Pumas vs Cruz Azul — Domingo 24 de mayo, Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. Los horarios oficiales serán confirmados por la Liga MX en las próximas horas.

Partido de Ida

Cruz Azul vs Pumas

FECHA: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo HORA: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

20:00 horas (tiempo del centro de México) ESTADIO: Ciudad de los Deportes

Partido de Vuelta

Pumas vs Cruz Azul

FECHA: domingo 24 de mayo

domingo 24 de mayo HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) ESTADIO: Olímpico Universitario

¿Cómo llegó Pumas a la Final del Clausura 2026?

Pumas fue el mejor equipo de la fase regular: terminó líder de la tabla general, lo que le dio ventaja en cada serie de Liguilla. En cuartos eliminó al América en una serie que terminó 6-6 en el global y se resolvió por criterio de tabla. En semifinales cayó 0-1 en el partido de ida ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, con gol de Oussama Idrissi. En la vuelta, Carrillo anotó el 1-0 y empató el global. Pumas avanzó por su mejor posición en la tabla.

Keylor Navas fue clave toda la serie: el portero costarricense realizó intervenciones decisivas para mantener viva la eliminatoria y llegar a este momento. Efraín Juárez llega a su primera Final como técnico auriazul.

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¿Cómo llegó Cruz Azul a la Final del Clausura 2026?

La Máquina regresa a una Final dos años después de su caída ante América en el Clausura 2024. Joel Huiqui sacó adelante las series ante Atlas y Chivas. El gol de Agustín Palavecino en el Jalisco fue el que selló el pase celeste el sábado por la noche.

Cruz Azul terminó tercero en la tabla general durante la fase regular, lo que significa que jugará la ida como local y la vuelta en Ciudad Universitaria.

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¿Qué se juegan Pumas y Cruz Azul en esta Final?

Para Pumas es la oportunidad de consagrarse campeón siendo el mejor equipo del torneo de principio a fin. Los universitarios no levantan una estrella desde el Clausura 2011 y cierran el ciclo previo al Mundial con su plantel más competitivo en años, encabezado por Navas, Nathan Silva y Adalberto Carrasquilla.

Para Cruz Azul, el título sería su primera estrella desde el Clausura 2021, cuando terminó con una sequía histórica. La Máquina demostró solidez en la Liguilla pero tendrá que enfrentar a Pumas en casa de los universitarios en el partido definitivo.

El partido definitivo se jugará en Ciudad Universitaria, casa de los Pumas ya que terminaron la fase regular en primer lugar de la tabla.