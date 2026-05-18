Pumas elimina a Pachuca con golazo de Jordan Carrillo y jugará la Final contra Cruz Azul

Se disputó la vuelta de las semifinales de la Liga MX y la cancha del Estadio Olímpico Universitario fue testigo del duelo entre Pumas y Pachuca.

Pumas vs Pachuca / Hector Vivas Ampliar

El encuentro inició tal y como se esperaba: Pachuca replegado en su propio campo y Pumas buscando el gol que igualara la eliminatoria. Apenas al minuto 18, apareció una acción de peligro. Carrasquilla cambió el juego hacia la banda, donde Angulo esperó la pasada de Jordan Carrillo, quien mandó un centro retrasado. Juninho hizo una pantalla dentro del área y nuevamente Robert Morales apareció para definir, aunque su disparo se fue por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión inmejorable.

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Pumas mantuvo el control del encuentro durante gran parte de la primera mitad, aunque no logró generar más aproximaciones de verdadero peligro en la primera mitad. Al minuto 50, tras una serie de rebotes en los linderos del área, Jordan Carrillo terminó derribado y el árbitro no dudó en señalar la falta. El propio Carrillo tomó la responsabilidad de ejecutar el tiro libre y sacó un potente zurdazo que se estrelló en el poste antes de incrustarse en el fondo de las redes, firmando un auténtico golazo que, en ese momento, colocaba a los universitarios en la gran final.

El conjunto hidalguense se adueñó de la posesión del balón, El árbitro añadió seis minutos de compensación y, apenas en los primeros instantes del tiempo agregado, Kenedy filtró un balón para Salomón Rondón, quien tuvo en sus pies el gol de la clasificación, pero no logró mandar el esférico al fondo de las redes.

Jordan Carrillo / Manuel Velasquez Ampliar

Finalmente, el silbante decretó el final del encuentro y quedó definida la gran final del futbol mexicano. Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la disputa por el título.