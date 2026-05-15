Liga MX: Cuartos del Clausura 2026 imponen récord histórico de asistencia en 5 años

Los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX registraron una asistencia de 317, 692 aficionados, siendo así la mejor entrada para esta instancia en los últimos cinco años.

Cuartos del Clausura 2026 imponen récord histórico de asistencia en 5 años / Jam Media Ampliar

A comparación del Clausura 2025 se incrementó un 59%. El mejor registro era del Apertura 2023, sin embargo con esta edición se superó por más de 24 aficionados.

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Los aficionados respondieron y los equipos de igual forma lo hicieron. Las series que se vivieron en esta etapa fueron emocionantes y brindaron espectáculo en todo momento. Cada partido que se disputó tuvo un atractivo para los aficionados y eso se hizo sentir en las tribunas. Al final, Chivas, Cruz Azul, Pachuca y Pumas son los equipos que siguen con vida y se mantienen con la ilusión del campeonato.

TENEMOS LIGUILLA ⚽️



Así quedan los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tenemos Clásico Capitalino, revanchas históricas y pronóstico reservado en cada llave. 🏟️✨ pic.twitter.com/hWCiTSXnOU — W Deportes (@deportesWRADIO) April 27, 2026

Ahora en los partidos de semifinales que se han jugado se ha visto a la afición enganchada. Para lo que resta del Clausura 2026 seguirán apoyando a su equipo por la pelea del título de la Liga BBVA MX.