Andrés Gudiño a Atlante: Cruz Azul abre la puerta a su salida en el Apertura 2026

Atlante tiene en la mira a Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, para reforzar su regreso a la Liga MX en el Apertura 2026. Según reveló el columnista Carlos Ponce de León este 15 de mayo, los Potros de Hierro ya iniciaron pláticas con el guardameta de 29 años para llevárselo en el mercado de verano.

Andrés Gudiño / Jam Media Ampliar

¿Por qué Gudiño saldría de Cruz Azul?

La Máquina busca darle paso a Emmanuel Ochoa, mundialista Sub-20 con México, como segundo portero detrás de Kevin Mier. Eso deja a Gudiño sin lugar real en la rotación celeste, y el propio jugador ya habría manifestado su intención de buscar una salida donde tenga titularidad garantizada.

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No es un capricho: Gudiño fue figura en el Clausura 2025 cuando tuvo que entrar de emergencia por la lesión de Mier en la Jornada 17 del Apertura 2025. Respondió con solidez y se ganó el respeto de la afición y el cuerpo técnico. Quedarse como tercera opción no tiene sentido para un portero que ya demostró de qué está hecho.

¿Qué gana Atlante con Gudiño?

Los Potros, que regresan a Primera División tras años de ausencia, ya tienen a Miguel Herrera en el banquillo junto a Federico Vilar. El ‘Piojo’ sabe mejor que nadie que armar un equipo competitivo desde cero exige experiencia en posiciones clave, y la portería es la más crítica de todas.

Gudiño cumple ese perfil: conoce la Liga MX, sabe manejar presión en partidos de alto voltaje y llega con hambre de consolidarse como titular de largo plazo. Para un equipo recién ascendido, es exactamente el tipo de refuerzo que da estructura sin generar caos mediático.

¿Qué sigue para cerrar este fichaje?

Las pláticas están en marcha, pero aún no hay nada firmado. Cruz Azul tiene que liberar al jugador, Atlante debe cerrar condiciones económicas y Gudiño debe convencerse de que el proyecto potrero es sólido. Con Herrera al mando, ese último punto es el más fácil de resolver.

Andrés Gudiño en la mira del Atlante / Jam Media Ampliar

Lo que viene para Atlante y Cruz Azul

Cruz Azul tiene el foco puesto en las Semifinales del Clausura 2026, donde deberá remontar en la Vuelta ante Chivas. El mercado de verano arranca en serio una vez que termine la Liguilla, así que la definición del caso Gudiño llegará en las próximas semanas.

Para Atlante, el fichaje del portero sería el primer movimiento oficial de una construcción que apenas empieza. Si Herrera logra rodear a Gudiño con más piezas de nivel, los Potros pueden ser el equipo sorpresa del Apertura 2026.