Pumas vs Pachuca: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver la Semifinal de vuelta Clausura 2026 Liga MX 2026 / Jam Media

Pumas recibe a Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario para disputar la Vuelta de las Semifinales tras el triunfo de los Tuzos por 1-0 en el partido de Ida. La serie sigue abierta y los universitarios están obligados a ganar frente a su gente para mantener vivo el sueño de llegar a la Final.

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¿Qué necesita Pumas para eliminar a Pachuca?

El panorama es claro para los auriazules: tienen que ganar en CU. Después de perder por la mínima diferencia en Hidalgo, Pumas necesita imponerse en casa para darle vuelta a la eliminatoria. La presión estará del lado universitario desde el silbatazo inicial. El equipo sabe que un partido cerrado puede favorecer a Pachuca, por lo que deberá asumir riesgos y buscar el arco rival desde los primeros minutos.

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Además del aspecto futbolístico, el ambiente en Ciudad Universitaria jugará un papel importante. En Liguilla, el Olímpico suele pesar y la afición espera una reacción inmediata tras la derrota en la Ida.

Pachuca llega con ventaja y apuesta por el contragolpe

Pachuca ganó 1-0 gracias a un disparo de Idrissi que terminó marcando la diferencia en un partido muy cerrado. El 1-0 conseguido en el primer encuentro le da tranquilidad parcial a los Tuzos, aunque la diferencia mínima mantiene viva la eliminatoria.

Pachuca mostró orden defensivo y velocidad al ataque en la Ida, dos armas que podrían volver a ser clave en la capital. El equipo hidalguense intentará aprovechar los espacios que deje Pumas al adelantar líneas.

La experiencia reciente de los Tuzos en fases finales también puede marcar diferencia. Pachuca ha demostrado en torneos cortos que sabe competir en este tipo de partidos, especialmente cuando tiene ventaja en el marcador global.

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¿Cómo fue el partido de Ida entre Pachuca y Pumas?

Pumas tuvo momentos de dominio, pero le faltó profundidad en el último tercio. Ahora, la serie cambia completamente de escenario y los universitarios tendrán que mostrar una versión mucho más agresiva si quieren avanzar.

La principal preocupación para el conjunto capitalino pasa por la generación ofensiva. En la Ida generó pocas oportunidades claras y eso terminó inclinando el resultado.

“LA FASE NO SE GANA EN EL PRIMER PARTIDO”🗣️



Efraín Juárez comentó que le gustó el juego de su equipo, a pesar de que los Tuzos se llevaron la victoria.



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Historial reciente entre Pumas y Pachuca

Los enfrentamientos entre ambos equipos suelen ser intensos y con pocos márgenes de diferencia. En Liguilla, tanto Pumas como Pachuca han protagonizado eliminatorias cerradas donde los detalles terminan marcando el pase. Además, se trata de dos clubes acostumbrados a competir en fases finales, por lo que el duelo promete alta tensión desde el arranque.

Lo que está en juego en Ciudad Universitaria

El ganador de esta serie avanzará a la Final del torneo. Para Pumas representa la oportunidad de confirmar su candidatura al título; para Pachuca, la posibilidad de seguir demostrando que es uno de los equipos más competitivos de la Liga MX.

El vencedor de esta serie avanzará a la Final del Clausura 2026 para enfrentar al ganador de la llave entre Cruz Azul y Chivas. La Ida de esa semifinal terminó empatada 2-2, por lo que todavía no hay finalista definido.

PUMAS VS PACHUCA: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER